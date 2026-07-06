La dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzó a trabajar en el organigrama en caso de una eventual victoria este martes de la Selección argentina un desafío decisivo en el Mundial 2026, cuando se mida ante Egipto por los octavos de final.

El elenco albiceleste ya se encuentra en Atlanta. El partido se disputará desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium, un escenario que combina innovación, tecnología y sustentabilidad, y que figura entre los más impactantes de Estados Unidos. Con capacidad para más de 71.000 espectadores, el estadio es la casa del Atlanta United, de la Major League Soccer (MLS), y de los Atlanta Falcons, franquicia de la NFL. Durante la Copa del Mundo, por disposición de la FIFA, lleva el nombre oficial de Atlanta Stadium.

Ubicado en el centro de Atlanta, en el estado de Georgia, el Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en agosto de 2017 para reemplazar al histórico Georgia Dome. Su construcción demandó una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de Norteamérica.

Como sigue

La Copa Mundial de la FIFA ya tiene diagramada la siguiente instancia, que se jugará entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio. La Selección Argentina podría meterse en esa llave si supera a Egipto este martes, con cuatro partidos que definirán a los semifinalistas.En esa llave también aparece el camino posible de los que dirige Scaloni, si derrota a Egipto en octavos jugará en cuartos contra el ganador del cruce entre Suiza y Colombia.

Ya esta definido que Argentina o Egipto vs. Suiza o Colombia, jugarán el sábado 11 de julio a las 22 en Kansas. De esta manera se regresará a este recinto que fue inaugurado en 1972 bajo el legendario nombre de Arrowhead Stadium. Este gigante del deporte es mundialmente famoso por ser el hogar de los Kansas City Chiefs en la NFL. Para cumplir con las estrictas normativas del torneo ecuménico, fue temporalmente bautizado por la FIFA como el Estadio de Kansas City.

Se trata del inmueble deportivo más grande del estado de Misuri, consolidado como una auténtica fortaleza gracias a un singular diseño arquitectónico cuyas tribunas superiores poseen una inclinación tan pronunciada que resulta imposible de replicar en las construcciones modernas. Una de las características más imponentes de este estadio con capacidad para más de 76.000 espectadores es su acústica incomparable. El estadio ostenta de forma oficial el récord Guinness como el más ruidoso del planeta, un factor que promete trasladar toda la presión de la afición directamente hacia el campo de juego.