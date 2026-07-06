Sin conseguir los objetivos primarios esperados, tuvieron el rionegrino José Manuel Urcera y el marplatense radicado en Villa La Angostura Juan Cruz Benvenuti, ambos cerraron otro fin de semana para el olvido dentro de la Clase 3 del TN (Turismo Nacional) Apat, tras la disputa de la sexta fecha de la temporada en el circuito de Termas de Río Hondo.en Santiago del Estero.

El sábado se vio alterada por la noticia de la exclusión de la competencia de nativo de San Antonio Oeste, José Manuel Urcera con Ford Focus, uno de los 4 bicampeones en actividad que tiene la división mayor de APAT. "Manu" que había sido 23º (vigésimotercero) a 2 segundos 540 centésimas y noveno (9º) a 580 centésimas en las dos tandas de entrenamientos, no podrá seguir tomando parte de la decimoquinta presentación de la categoría al autódromo santiagueño, ya que los comisarios deportivos constataron que el Ford Focus del GR Competición tenía un neumático que no estaba asignado a ese auto.

“Aparentemente un neumático no era reactivo al control (N. de la R.: de códigos) que hace la categoría. Se generó una duda de si esa goma estaba puesta en el auto o no. Evidentemente se pudo haber cometido algún error… Se podría haber mezclado de algún fin de semana anterior, pero el reglamento es claro: son 6 gomas nuevas y 8 reselladas por fecha”, explicó Gabriel Rodríguez, titular del GR Competición.

El artículo 14 del Reglamento Deportivo 2026 del TN indica textualmente que “todo aquel piloto que no tenga en su vehículo los neumáticos correspondientes conforme sorteo, sellado y/o resellado en cualquier actividad oficial (entrenamiento, clasificación, serie y final), será excluido del evento con pase a penalidades incluido, y sanción posterior a criterio de la CAF-ACTC, siendo su determinación de carácter inapelable”.

Urcera y Benvenuti, un fin de semana complicado en Termas

Complicado estuvo Benvenuti

En su segunda presentación a bordo del VW Vento GLI del Canning Motorsport, el piloto bonaerense que reside en la cordillerana ciudad neuquina de Villa La Angostura a duras penas pudo completar el domingoi el total de vueltas de la competencia final, cruzando la meta en el 21° puesto.

El sábado con la rotura del motor en los entrenamientos y las posteriores fallas durante la prueba de clasificación, circunstancias que condenaron sus chances de protagonismo y conderaron su labor dominical.

No obstante ello, intentó remarla hoy desde el fondo, pero en la tercera serie no logró ir más allá del noveno puesto. Luego, en la final, una situación similar: un conjunto que lamentablemente no permitió remontar y ser protagonista excluyente como hubiese deseado.

La victoria en la competencia de la Clase 3 fue para el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), vencedor por tercera vez en el año. Completaron el podio Facundo Ardusso (Toyota Corolla) y Lucas Vicino (Toyota Corolla). Previamente, en la Clase 2, el triunfo correspondió al salteño Lucas Petracchini (Chevrolet Onix), ganador por primera vez dentro de la especialidad.

La séptima fecha de la temporada se disputará el fin de semana del 1 y 2 de agosto en San Juan Villicum.