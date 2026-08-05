El Club Atlético Añelo y el Club Social y Deportivo La Meseta, en la región Vaca Muerta, lograron una sustancial mejora en sus instalaciones deportivas mediante el aporte del Programa Clubes Sociales que impulsa el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, recorrió las instalaciones de ambas instituciones de Añelo junto a los dirigentes de ambas entidades, quienes agradecieron el aporte brindado por el Gobierno Provincial.

En el caso del club Atlético Añelo el beneficio fue destinado a la concreción del cerco perimetral, mientras que los dirigentes del Club Social y Deportivo La Meseta orientaron los fondos al avance de obra de la construcción de un complejo deportivo.

El Programa Clubes Sociales está destinado a clubes, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas y demás entidades con personería jurídica privada que promueven el deporte social, comunitario, federado de mediano y alto rendimiento y recreativo, garantizando equidad en la distribución de recursos y fortaleciendo la red territorial de instituciones deportivas.





“El financiamiento de este programa se implementó por etapas, alcanzando en la actualidad a más de 100 instituciones deportivas en toda la provincia, con una inversión de 6.000.000.000 pesos”, destacó Villone.

“En la región Vaca Muerta ya se destinaron 150 millones para fortalecer las instituciones deportivas", explicó la funcionaria, señalando que “con estos fondos los clubes pueden mejorar su infraestructura, lo cual permite a las entidades beneficiadas mejorar su oferta deportiva, ampliando la inclusión social, generando de esta manera, un impacto comunitario directo”.

Obras

El Club Atlético Añelo cumplió once años en febrero de este año y concretó con este aporte la construcción del cerco perimetral. El presidente de la entidad, Julio César Luna, detalló que la inversión fue volcada en la colocación de la verja perimetral de 700 metros lineales. Estos aportes, además de mejorar las instalaciones, permiten a los clubes ampliar los servicios que ofrecen a la comunidad más allá de la atención a sus socios.

En el caso de esta entidad contó el dirigente, se realiza habitualmente el préstamo de las instalaciones a la municipalidad de Añelo para la Fiesta de los Productores o la organización del Rally Neuquino, entre otras actividades que allí se realizan. Además, se brinda apoyo logístico mediante el préstamo de un colectivo del club a instituciones locales como la Escuela Primaria N° 350 o al área de Discapacidad municipal.

También el club acompaña a jugadores de familias carenciadas mediante la exención de cuota social, acceso a controles médicos sin costo y provisión de indumentaria deportiva.

Por su parte, el presidente del Club Social y Deportivo La Meseta, Javier Alejandro Lozano, informó que se destinaron los fondos recibidos al comienzo de obra de la construcción de un complejo deportivo que incluye gimnasio, canchas, tribunas. El club atiende a 120 chicos y cubre a quienes no pueden pagar la cuota.

Con los primeros aportes se realizaron obras básicas como nivelación del terreno, el cierre perimetral y la construcción de los pilares básicos. Además, se concretó parte de la estructura y la mampostería del complejo al tiempo que se realizó la compra de materiales e insumos para iluminación.