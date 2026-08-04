Este sábado se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo la presentación oficial de la serie de Copa Davis, donde Argentina se enfrentará ante Turquía en el Estadio Ruca Che el 19 y 20 de septiembre.

El pasado fin de semana, se confirmó que el jueves 6 de agosto saldrán a la venta las entradas, y que costarán desde 80.000 pesos. Se podrán adquirir por la plataforma Entrada Uno. Además, se hizo oficial que el estadio tendrá capacidad para 3500 personas.

La serie marcará un hecho histórico para la provincia, que será sede por primera vez de una de las competencias más importantes del tenis internacional.

La serie de la Copa Davis entre Argentina y Turquía se disputará en el estadio Ruca Che

Cuándo y dónde comprar las entradas para la Copa Davis en Neuquén

Durante la presentación oficial, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz, informó que los tickets estarán disponibles desde el jueves 6 de agosto a través de la plataforma Entrada Uno. La funcionaria confirmó además que el precio inicial será de 80.000 pesos y que habrá alrededor de 3.500 localidades disponibles para el público.

La expectativa es alta debido a que se tratará de una serie con capacidad limitada y con la presencia del equipo argentino en busca de avanzar en la tradicional competencia organizada por la Federación Internacional de Tenis.

Además de la competencia deportiva, el Gobierno provincial trabaja junto con la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y la Federación Neuquina de Tenis en una agenda de actividades paralelas para aprovechar la llegada del certamen.

Entre las propuestas previstas se encuentran clínicas de tenis y jornadas de capacitación destinadas a niños, jóvenes y entrenadores, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la disciplina en Neuquén.

Las autoridades adelantaron que en las próximas semanas se darán a conocer las fechas y detalles de esas actividades.

La Davis y el impacto en el turismo y la economía

La llegada de la Copa Davis también tendrá un fuerte impacto turístico y económico para la provincia, ya que se espera la presencia de aficionados de distintos puntos del país para presenciar la serie entre Argentina y Turquía.

Con el Ruca Che como escenario, Neuquén se prepara para vivir uno de los acontecimientos deportivos más importantes de su historia reciente y consolidarse como sede de grandes eventos internacionales.