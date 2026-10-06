Banfield y Rosario Central empataron 1 a 1 en el Estadio Florencio Sola en el último partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Con dos muy buenas definiciones de Adoryán y Cantizano, que fueron los autores de los goles del partido que se jugó en el estadio Florencio Sola en el sur del conurbano bonaerense.

En la salida al campo, hubo pasillo de honor para el Canalla, por la obtención del la Supercopa Internacional en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero donde se impuso a Estudiantes de La Plata por 3 a 1.

Tomás Adoryan hizo uso de su excelsa pegada para, a los 41 minutos del primer tiempo, abrir el marcador en favor del Taladro con un potente derechazo que ingresó sobre el poste derecho de Jeremías Ledesma, que poco pudo hacer para evitar semejante conquista. Con justicia, el local se iba al descanso con una ventaja mínima en el marcador, aunque no la pudo sostener.

La superioridad continuaría durante gran parte del segundo tiempo, por lo que las situaciones de gol serían cada vez más constantes y, al mismo tiempo, más peligrosas. No obstante, la falta de efectividad a la hora de definir las acciones, sumado a grandes apariciones del ex-arquero de River, le permitieron al visitante seguir en partido. Así, sobre el epílogo del juego, Giovanni Cantizano tomó el balón, se desplazó en dirección al centro del campo, ensayó un remate inatajable para Diego Rodríguez y sentenció el resultado final.

El equipo de Almirón continúa fuera de los puestos de Libertadores 2027 en la Tabla Anual.

La Previa

En el cierre del lunes, Banfield le está ganando 1-0 a Rosario Central en el Estadio Florencio Sola por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Con el deseo de consolidarse en lo más alto del fútbol argentino, el equipo dirigido por Jorge Almirón, que llega de una alegría después adjudicarse la Supercopa Internacional ante Estudiantes, está tropezando ante el Taladro, que gana por el gol de Tomás Adoryan.

El golazo de Adoryan

Cuando el partido se aproximaba al descansó, Banfield golpeó primero en el partido con un gran gol desde afuera del área. Luego de una recuperación de David Salazar en campo rival, la pelota le quedó a Adoryan, que apuntó y sacó un tremendo derechazo que se clavó después de dar en el palo derecho.

Duarte y Gómez salieron lesionados

En un arranque de partido accidentado, Gaspar Duarte se retiró con mucho dolor en su rodilla y preocupa en Rosario Central. En una pelota dividida, el extremo la ganó y al querer girarse hizo un mal movimiento y se tiró inmediatamente al piso pidiendo el cambio. Minutos después, la mala noticia fue para Banfield. El volante Lautaro Gómez sufrió una molestia en el cuádriceps y terminó saliendo reemplazado.

Formaciones

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; David Salazar, Lautaro Gómez, Federico Medina; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Florencio Sola.

La previa

El 14 de noviembre es la fecha anotada en todos los calendarios del Florencio Sola. Mientras tarda en llegar la semifinal de la Copa Argentina 2026 frente a Boca Juniors, una campaña irregular -condicionada por problemas institucionales recurrentes y un desarme y rearme del plantel consecuentes- tiene al Taladro en la zona baja de la Zona A y de la tabla anual. Sin victorias desde el 1 a 0 contra Racing en el Cilindro de mediados de agosto -aunque con el desahogo de sendas clasificaciones coperas por penales frente a Midland y Deportiv Riestra-, el conjunto conducido por Pedro Troglio necesita tres puntos como el comer.

Los convocados por Pedro Troglio para jugar por Banfield

Del otro lado, una Academia rosarina que en sus libros de historia ya tiene un título de tabla anual en 2025 y que quiere otro en 2026. Después de gritar campeón en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero contra Estudiantes de La Plata, el equipo rosarino sabe que afronta una recta de seis últimas fechas determinantes. Y que deberá hacerlo, al menos en el corto plazo, sin su arquero Axel Werner ni su lateral Agustín Sández, uno lesionado y el otro expulsado en el final escandaloso frente al Pincha. Perseguidor de Argentinos Juniors en la zona B y de Independiente Rivadavia en la general, el Canalla -que tendrá visitantes en Banfield- quiere seguir bordando estrellas.