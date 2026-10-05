San Patricio de El Chañar, Deportivo Roca, Alianza de Cutral Co, Maronese de Neuquén capital y Atlético Regina fueron los equipos de la región que clasificaron y seguirán jugando la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur 2026.

El cierre de la fase de grupos dejó definiciones fuertes en los grupos de los equipos regionales, con varios clubes que aseguraron su lugar en la próxima instancia y otros de peso que quedaron en el camino. Entre los eliminados aparecen La Amistad de Cipolletti e Independiente de Neuquén, a priori candidatos al ascenso que tuvieron una actuacióin decepcionante.

En la Zona 11, San Patricio de El Chañar terminó primero en su zona después de vencer 1 a 0 a La Amistad de Cipolletti con gol de Isaac Chaván. El Santo llegó a la última fecha condicionado por el fallo del Tribunal de Penas del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que le quitó los puntos del 3 a 2 obtenido ante Deportivo Roca en el estadio Luis Maiolino el domingo 20 de septiembre, pero los dirigidos por "El Mono" Riquelme respondieron dentro de la cancha y se quedó con el boleto.

La clasificación estuvo atravesada por la polémica. Antes del partido, los futbolistas de San Patricio posaron con una bandera que decía “El sistema Comet ayuda a los clubes amigos” y “La pelota no se mancha”, en rechazo a la resolución que benefició al Naranja por la situación de Leo Jeremías Dulcich.

Los futbolistas de San Patricio posaron con una bandera que decía “El sistema Comet ayuda a los clubes amigos” y “La pelota no se mancha”, en rechazo a la resolución que benefició al Naranja por la situación de Leo Jeremías Dulcich.

En tanto, Deportivo Roca también avanzó a la siguiente instanvcia. El equipo Naranja empató 2 a 2 ante Unión Alem Progresista en Allen y terminó como escolta. Lautaro Bórquez abrió el marcador, Agustín Pereira igualó para el local y Carín Najul volvió a poner arriba al Depo. En el complemento, Alexander González estableció el empate definitivo.

La gran decepción de la zona fue La Amistad. El conjunto cipoleño, habitual protagonista de este tipo de competencias y finalista por el ascenso en la temporada pasada, no consiguió superar la primera fase.

La zona de los neuquinos

La Zona 12 también tuvo una definición apretada. En La Chacra en la capital neuquina, Alianza de Cutral Co venció 2 a 0 a Independiente como visitante con un doblete del entrerriano Lautaro Doello y aseguró su clasificación. El Rojo, que llegó con posibilidades, quedó eliminado.

En Ciudad Deportiva, Maronese aprovechó su oportunidad como visitante, derrotó 1 a 0 a Río Grande con gol de Gonzalo Fleming. El Dino alcanzó las 10 unidades, terminó segundo y consiguió acompañar a Alianza a la siguiente etapa. Río Grande ya había llegado a la última jornada sin posibilidades.

Maronese festejó en Ciudad Deportiva

En la Zona 10, Atlético Regina ganó el duelo directo por la cima ante Independiente de Río Colorado. El conjunto dirigido por Diego Napolitano se impuso 1 a 0 con gol de Maximiliano Denis y terminó en el primer lugar del grupo.