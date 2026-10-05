Necesitado de una reacción futbolística, Estudiantes goleó por 3-0 a Gimnasia de Mendoza por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Después de dos golpes consecutivos y fuera de los ocho clasificados de la Zona A, el Pincha volvió a sumar de a tres y mantiene sus chances de meterse en los playoffs en el campeonato local. Edwuin Cetré, de penal, y un doblete de Fabricio Pérez, sellaron la victoria del conjunto platense.

Estudiantes 3-0 Gimnasia (M)

Llegando a los últimos minutos del partido, Estudiantes llegó al tanto que le está dando el triunfo en UNO desde los doce pasos. Guido Carrillo fue tomado de la camiseta por Diego Mondino, lo que generó que Yael Falcón Pérez pite penal. Del mismo se hizo cargo el colombiano Cetré, que la cruzó abajo a la izquierda del arquero César Rigamonti para poner en ventaja al dueño de casa.

Gimnasia (M) tuvo el gol

Minutos antes del 0-1, el Lobo tuvo el tanto que pudo haber cambiado el partido. Después de un choque de cabezas en el área contraria, el visitante sacó una contra a toda velocidad que terminó con un centro rasante de Blas Armoa para la llegada de Esteban Fernández, que se encontró con una gran tapada de Fernando Muslera.

Piovi, lesionado

En una pésima noticia para Estudiantes pensando en lo que viene, el mediocampista central tuvo que dejar la cancha por una molestia en el cuádriceps a los 25 minutos de partido. En su reemplazo entró Bautista Kociubinski, pero lo cierto es que Piovi es una pieza clave para el elenco platense pensando en la serie de Copa Libertadores ante Flamengo.

Rojo, pendiente del partido

Luego de concretar su llegada después de varios idas y vueltas, Marcos Rojo apareció en uno de los palcos de UNO para ver a sus nuevos compañeros. La llegada del zaguero surgido en Estudiantes se da luego de una larga negociación para abandonar Racing que finalmente prevaleció. De esta forma, el defensor de 36 retorna luego de una efímera vuelta en 2020 y de varias negativas posteriores cuando estuvo en Boca, al que eligió por encima del Pincha en su momento, generando rispideces con el hincha.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Miguel Monsalve; Joaquín Tobio Burgos, Edwin Cetré y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Tomás O'Connor; Facundo Lencioni, Agustín Módica y Matías Vargas. DT: Darío Franco.

TV: ESPN Premium.

Estadio: José Luis Hirschi - UNO.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

La previa

El equipo de Alexander Medina viene de perder la Supercopa Internacional ante Rosario Central y, hace unos días, de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Platense, por lo que sumar de a tres se le presenta urgente. En una racha que incluye solamente tres victorias en sus últimos once partidos, se ubica 11° en su grupo del Torneo Clausura, afuera de los ocho que van a la próxima fase y con una situación aún más comprometida: en caso de quedar afuera con Flamengo en la Copa Libertadores, hoy está 10° en la tabla anual, afuera de Libertadores y Sudamericana del próximo año.

Respecto al once y con varias bajas de peso desde como las de Tiago Palacios y Joaquín Correa, lesionados y los que espera para el duelo ante Flamengo, Medina le daría descanso a otro nombre pesado como Guido Carrillo, pero sacando la ausencia del '9' el equipo será compuesto por varios titulares. La gran novedad será el debut de Miguel Monsalve en el mediocampo, que reemplazará a Alexis Castro, ausente por un problema en la espalda.

Gaich tendrá otra chance desde el arranque en Estudiantes.

Por el lado de Gimnasia (M), el conjunto cuyano es uno de los cuatro equipos que figura con 17 unidades en la Zona A y está logrando meterse en los playoffs, sin embargo hace 3 partidos que no gana (2 empates y una derrota) y tiene la oportunidad de desprenderse en las posiciones del lote que integran Lanús, Newell's e Independiente. Además, en la tabla anual el equipo mensana está a 6 puntos de la zona de clasificación a la Sudamericana 2027. De cara al partido, Darío Franco le daría la titularidad a Matías Vargas que ingresaría por Ulises Sánchez, mientras que otro que vuelven al once sería Facundo Lencioni.