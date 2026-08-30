En el estadio Miami Freedom Park, con arbitraje de Elijio Arreguin, Inter Miami se enfrenta ante CF Montreal por la fecha 22 de la fase regular de la MLS. Con un tiro libre de Lionel Messi, y una gran apilada, las Garzas se imponen y escalan al segundo puesto de la Conferencia Este.

El último campeón del fútbol estadounidense busca la recuperación, luego de perder 4 de sus últimos 5 partidos. En Florida, apareció la magia de Lionel Messi para marcar de tiro libre el 2-1 parcial, y el gol 924 en la carrera del argentino.

A los 39´, Messi ejecutó un tiro a media altura, por el costado de la barrera, céntrico, un defensor la desvió y descoló al arquero, quien tuvo una floja respuesta.

Previamente a los 20´, Casemiro abrió el marcador para las Garzas, mientras que dos minutos antes del tanto de Messi, Herbers llegó al empate para el elenco canadiense.

En el complemento, nuevamente apareció el capitán, recibió en el borde del área salió entre tres marcadores y definió cruzado para el 3-1.

Con el triunfo parcial, el Inter Miami acumula 42 puntos, 8 por debajo del líder Nashville SC, que igualar parcialmente con Cincinnati.