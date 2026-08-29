Se pone en marcha el Torneo Regional Federal Amateur 2026 de fútbol. La cuarta categoría del fútbol argentino abre el telón con la primera fecha de la fase de grupos de las 8 regiones, donde habrá una fuerte presencia de equipos zonales en la Patagonia. San Patricio del Chañar vs Deportivo Roca, y Maronese vs Independiente, los cotejos destacados

Desde las 16hs del domingo, la zona 11 y 12 de la región Patagónica iniciarán su andar en la competencia que otorga cuatro ascensos para el Federal A.

Uno de los cotejos destacados será el del San Patricio recibiendo al Deportivo Roca en el duelo de “Naranjas” donde impartirá justicia Emilio Cubría. Mismo horario, en Cipolletti La Amistad recibe a Unión Alem progresista desde las 16hs con arbitraje de Ezequiel Escobar.

Rio Grande debutará de manera oficial en la competencia

Por otro lado, en la zona de los neuquinos. El cotejo estelar estará en el oeste de la capital, cuando Maronese reciba con arbitraje de Martín Molina, a independiente.

En simultáneo, pero en Ciudad Deportiva, Nelson Garrido será el juez para el cotejo donde Rio Grande debutará en la competencia recibiendo a Alianza de Cutral Co, actual campeón del fútbol neuquino.

El Regional Amateur contará con 246 clubes de las 8 regiones, representando a 332 ligas. entregará cuatro ascensos al Federal A, mientras que otros 12 estarán confirmados parael nuevo Argentino del interior. competencia que se ubicará entre el Regional y la tercera categoría del fútbol argentino.