Dos golpes para Scaloni: Almada y Foyth afuera de la Selección por lesión

La Selección Argentina sumó dos bajas de último momento para la próxima fecha FIFA. Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados de la convocatoria de Lionel Scaloni debido a distintas lesiones y no podrán disputar los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. La información fue confirmada este miércoles por la propia AFA a través de sus canales oficiales.

La situación de Almada ya había encendido la preocupación en River. El mediocampista debió abandonar el partido frente a Huracán apenas transcurridos cinco minutos del primer tiempo, luego de sentir una molestia muscular. Los estudios posteriores determinaron que sufrió un desgarro de grado 1 en el cuádriceps, lesión que lo obligará a atravesar un período de recuperación y lo dejó fuera de la convocatoria.

De esta manera, el futbolista del Millonario no podrá formar parte de la triple jornada que tendrá al seleccionado en territorio argentino. El equipo de Scaloni enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, luego se medirá con Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie el 6 de octubre ante Benín.

En el caso de Foyth, el defensor de Villarreal arrastraba molestias musculares y no había logrado recuperarse para afrontar la convocatoria. El cuerpo técnico decidió finalmente desafectarlo de la nómina y el futbolista se perderá los tres compromisos previstos para esta fecha FIFA.

La AFA comunicó oficialmente la decisión con un breve mensaje: “Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”. Por el momento, no se informó si ambos serán reemplazados por otros futbolistas en la convocatoria.

Las bajas llegan en una fecha especial para la Selección, que tendrá como gran atractivo el partido del 6 de octubre frente a Benín, previsto como la despedida de Lionel Messi del seleccionado. Almada, además, forma parte del grupo de campeones del mundo de Qatar 2022, por lo que su ausencia también modifica la lista de futbolistas que estarán en esos encuentros.

Mientras tanto, Scaloni continúa con los entrenamientos y deberá reorganizar su plantel para una serie de amistosos que marcarán una nueva etapa de la Selección y que tendrán su momento más esperado con el homenaje a Messi en el Monumental.