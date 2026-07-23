Unai Simón y Yeremi Pino protagonizaron una de las escenas más inesperadas durante los festejos de la Selección de España por el Mundial 2026. Mientras celebraban sobre el micro descapotable que recorría Madrid, ambos futbolistas se besaron frente a las cámaras y provocaron una reacción inmediata entre sus compañeros y los fanáticos.

El momento comenzó cuando el delantero cantaba, bailaba y movía la cabeza al ritmo de la música. En medio de las bromas, sacó la lengua mientras el arquero se acercaba como si fuera a besarlo. Yeremi Pino no se apartó y convirtió la simulación en un desafío directo: "Dame un pico, dame un pico".

Ante ese pedido, Unai Simón avanzó y le dio el beso sin dudar. La reacción de los demás integrantes del plantel fue instantánea: comenzaron a reírse mientras la celebración continuaba a su alrededor. Segundos más tarde, la transmisión mostró al atacante mirando hacia la cámara con una expresión de sorpresa por lo que acababa de ocurrir.

La escena reunió a dos figuras importantes del seleccionado campeón. Unai Simón había sido elegido como el “Guante de Oro” por su actuación durante el torneo, mientras Yeremi Pino participaba de los festejos junto con el resto de los futbolistas. Lejos de tratarse de un gesto romántico, el beso surgió como parte del clima de bromas y euforia que compartía el grupo.

Todo ocurrió durante la multitudinaria caravana realizada este lunes en la capital española. Más de dos millones de personas salieron a las calles para acompañar a los campeones después de la victoria por 1 a 0 frente a la Selección Argentina en la final. Música, banderas y cánticos marcaron el recorrido del micro por Madrid.

La transmisión oficial permitió observar la secuencia completa y evitó que el episodio quedara únicamente entre los jugadores. El fragmento comenzó a replicarse rápidamente en las redes sociales, donde usuarios de distintos países comentaron la espontaneidad de Yeremi Pino y la respuesta de Unai Simón ante el pedido de su compañero.

Entre tantas imágenes de la consagración española, el beso consiguió destacarse por su carácter inesperado. Unai Simón y Yeremi Pino transformaron una broma privada del plantel en uno de los videos más compartidos de la celebración. Las carcajadas posteriores confirmaron el tono divertido de una escena que sumó un episodio particular a los festejos por el título mundial.