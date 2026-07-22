La consagración de España en el Mundial 2026 continúa dejando escenas que recorren las redes sociales. Luego de los festejos por el triunfo frente a Argentina, un video protagonizado por Ferran Torres se volvió viral al mostrar el momento en el que el delantero deja caer al suelo la Copa del Mundo, desatando una ola de reacciones entre los fanáticos.

El registro fue compartido por la popular cuenta @ceciarmy, que reúne millones de seguidores en Instagram. En las imágenes se observa a los futbolistas españoles dejando el hotel en Madrid con sus valijas después de las celebraciones. Entre ellos aparecen Borja Iglesias, Mikel Oyarzabal, Marcos Llorente, Unai Simón, Dani Olmo y Lamine Yamal.

Sin embargo, toda la atención se concentró en Ferran Torres, autor del gol que le dio el título a España. Mientras trasladaba el maletín donde llevaba el trofeo, el estuche se abrió accidentalmente y la Copa del Mundo terminó impactando contra el piso, una situación que rápidamente generó miles de comentarios y especulaciones.

Muchos usuarios comenzaron a preguntarse si el atacante había dejado caer el trofeo original entregado por la FIFA. La escena despertó dudas y provocó críticas, aunque también hubo quienes minimizaron el episodio al considerar que se trató de un simple accidente en medio del regreso del plantel campeón.

Según explicó HuffPost, la copa que transportaban los futbolistas no era la original, sino la réplica oficial que la FIFA entrega a la selección campeona una vez concluyen los festejos sobre el campo de juego. El trofeo auténtico solo permanece durante algunos minutos con los jugadores antes de ser retirado por el organismo.

De acuerdo con el mismo informe, Rodri sí levantó la Copa del Mundo original inmediatamente después de la final frente a Argentina. Luego, como establece el protocolo habitual, personal de la FIFA reemplazó ese trofeo por una copia bañada en oro para que el plantel pudiera continuar con las celebraciones y los viajes oficiales.

Así se le cayó la Copa del Mundo

La histórica Copa del Mundo fue diseñada por el escultor italiano Silvio Gazzaniga a comienzos de la década del 70, tras el retiro definitivo del trofeo Jules Rimet. La pieza representa a dos figuras humanas sosteniendo el planeta Tierra y es uno de los símbolos más reconocidos del deporte mundial.

Actualmente, el trofeo original permanece resguardado en el Museo de la FIFA, en Zúrich, y solo puede ser manipulado sin guantes por campeones del mundo y jefes de Estado. Incluso Sergio Ramos fue uno de los elegidos para portar la copa antes de la final disputada en el MetLife Stadium. Por ese motivo, aunque el video de Ferran Torres generó una enorme repercusión, la pieza que cayó al suelo fue la réplica oficial y no la auténtica Copa del Mundo.