Los aplausos y los gritos del público español acompañaron a María Becerra cuando levantó la bandera argentina durante su recital en Barcelona. La cantante realizó el gesto pocos días después de la final del Mundial 2026 y, pese a la tensión que se había instalado en las redes sociales, no recibió silbidos ni ninguna reacción hostil dentro del estadio.

Con una sonrisa, la artista sostuvo la bandera sobre el escenario y saludó a los asistentes mientras continuaban las muestras de afecto. La escena fue registrada por los espectadores y comenzó a circular rápidamente en X, donde numerosos usuarios destacaron que la respuesta del público contrastó con los mensajes agresivos dirigidos contra la Argentina después del partido ante España.

La aparición de María Becerra en Barcelona marcó su regreso a la gira española luego de haber participado en la final mundialista. Antes del encuentro decisivo, la intérprete había asumido la responsabilidad de cantar el Himno Nacional Argentino, una experiencia que posteriormente describió como uno de los momentos más importantes de su carrera.

El gesto con la bandera también tuvo relación con el descargo que la cantante había publicado para responder a quienes cuestionaban al país. “No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”, expresó en sus historias de Instagram, junto con símbolos celestes y blancos.

María Becerra fue más allá de una defensa personal e invitó a conocer la Argentina antes de reproducir acusaciones sobre sus habitantes. “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”, manifestó.

Su agradecimiento estuvo dirigido especialmente a las personas que acompañaron su crecimiento y le permitieron representar al país durante el torneo. “Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”, escribió al recordar la experiencia mundialista y todo lo vivido alrededor de la final.

La bandera desplegada en España transformó aquellas palabras en una imagen concreta. María Becerra defendió su identidad argentina frente a una audiencia local y recibió una respuesta afectuosa, aun después del triunfo español en el Mundial. La ovación registrada en Barcelona mostró que las discusiones de las redes no necesariamente reflejaban el clima presente entre la artista y su público.