Se juegan hoy martes las semifinales de la Copa Provincial de fútbol, competencia organizada por la Liga de Fútbol de Neuquén y que reúne a los equipos de las diferentes ligas neuquinas. En Senillosa, Alianza se medirá con Maronese, mientras que en cancha del Rojo, San Patricio se verá las caras con Petrolero.

En masculino, el Dino y el celeste se verán las caras en cancha de Bicicross de Senillosa, a partir de las 17hs. Alianza dejó en el camino a Rio Grande por 1-0 en el mismo escenario, mientras que Maro eliminó por penales a Independiente en cancha de Centenario.

En el mismo horario, pero en La Chacra, el campeón defensor San Patricio se verá las caras con Petrolero Argentino 17hs. El santo eliminó a la sorpresa de la competencia: Sociedad Estudiantil de Chos Malal, mientras que el Matador se impuso a Esperanza en casa de la ADC.

Quien gane en la cancha de Independiente, accederá a al Regional Amateur 2026. Por otro lado, Alianza ya tiene Plaza, por lo que Maronese aspira a llegar a la final para lograr la segunda, caso contrario, el duelo por el tercer puesto definirá el boleto.

Se definen los finalistas en el Femenino

También en La Chacra, se juegan los dos cotejos del femenino. El equipo de Chos Malal, 4 de Agosto, se medirá con Unión Vecinal, mientras que Confluencia jugará contra Atlético Neuquén.