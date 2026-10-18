El Pre Federal de Básquet en su región 7 tiene dos sólidos lideres en la fase regular. Pérfora y el Deportivo Roca se cortan en la cima de la competencia a falta de 6 jornadas para conocer los cruces de Playoffs.

Con 10 fechas disputadas, el verde de Plaza Huincul y Roca; lideran con racha de 8 victorias y 2 derrotas. Tres equipos con 15 puntos y récord de 5-5: Atlético Regina, Pacífico y Centro Español , mientras que en el lote del fondo quedaron Independiente, Plottier y Petrolero, con 3 victorias y 7 derrotas.

El viernes, En un cotejo de goleo alto, Perfora sumó otro triunfo clave que lo mantiene en la cima. En el Malvinas Argentina, superó 98-90 a Centro Español en un cotejo donde sacó ventaja en el segundo cuarto y lo mantuvo en el último.

Por otro lado, el Deportivo Roca se llevó el triunfo en suplementario ante Pacífico 77-88. En tiempo regular fue 71 iguales, y en los 5 adicionales, el conjunto de García mostró mejor forma en ataque para sumar otro triunfo clave de visitante.

Perfora manda con el naranja

En Plottier, el local se quedó con una gran victoria sobre Independiente, en duelo de colistas. En los minutos finales, fue el celeste quien terminó mejor, levantó el partido, y se quedó con la victoria 63-60.

Regina marcó diferencias en la primera etapa y la mantuvo para quedarse con la victoria 79-51. En el tercero sacó más diferencias y redondeó una gran noche ante Petrolero.

Próxima fecha, se viene el tercer capítulo de clásicos, donde jugarán el viernes 21.30hs Centro Español vs Plottier, Petrolero vs Perfora. Roca ante Regina, y Pacífico ante Independiente.