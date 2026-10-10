intensa jornada este viernes en el Pre Federal de básquet, Independiente se hizo fuerte en La Caldera y superó a Petrolero Argentino, mientras que Pacífico logró un sólido triunfo ante Centro Español. Además, Pérfora y Deportivo Roca también sumaron victorias para mantenerse en lo más alto.

Pacífico se quedó con un valioso triunfo ante Centro Español por 90 a 80 en el Viejo Ramírez. El Decano consiguió una victoria que le permite seguir creciendo en la competencia. Alex Soria, con 20 puntos, Francisco González, con 19, y Augusto Duarte, con 18, encabezaron la ofensiva del local.

El Rojo consiguió un triunfo importante ante Petrolero por 79 a 67. Logró sostener la ventaja durante todo el partido y quedarse con un necesario triunfo. David Oviedo, con 18 puntos, fue el goleador, acompañado por Joaquín Marcon, autor de 17 unidades. 17 puntos y 10 rebotes de Nataniel Rodríguez para la visita.

el rojo se recuperó en casa y salió del fondo

En Plaza Huincul, Pérfora venció a Atlético Regina por 74 a 62 y continúa en lo más alto del torneo. El Verde tuvo que trabajar para quedarse con el partido, pero reaccionó después de un comienzo adverso y terminó imponiendo condiciones. Pedro Emilio fue el máximo anotador del conjunto local con 20 puntos, mientras que en el Albo se destacó Elías Iñíguez, con 19.

Por su parte, el Deportivo Roca derrotó a Club Plottier por 85 a 65 en el gimnasio Gimena Padín. El Naranja construyó su victoria a partir del segundo cuarto y controló el desarrollo para cerrar la jornada con otro triunfo importante. Matías Alluchón aportó 16 puntos el goleador de la noche.

La competencia continuará este domingo 11 de octubre con cuatro encuentros: Club Plottier recibirá a Pacífico, Petrolero será local ante Deportivo Roca, Centro Español se medirá con Atlético Regina e Independiente volverá a jugar en La Caldera, esta vez frente a Pérfora.