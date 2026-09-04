El tenis argentino tendrá garantizado un representante en los octavos de final del US Open. Mariano Navone y Tomás Martín Etcheverry se enfrentarán este viernes en un atractivo duelo albiceleste por la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada, en un partido que promete emociones fuertes y que marcará un antes y un después para cualquiera de los dos.

El encuentro se jugará no antes de las 17 (hora argentina) en la Cancha 15 del complejo de Flushing Meadows y será el primer enfrentamiento oficial entre ambos dentro del circuito ATP. Más allá de la clasificación a la siguiente instancia, habrá otro ingrediente especial: los dos forman parte del equipo argentino que en las próximas semanas disputará la Copa Davis frente a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Navone llega convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. El bonaerense de 25 años sorprendió al mundo del tenis al eliminar en la primera ronda nada menos que a Novak Djokovic, máximo ganador de Grand Slam de la historia. En un maratónico encuentro de cinco sets, la Nave logró la victoria más importante de su carrera y dejó en claro que estaba dispuesto a seguir haciendo historia.

Lejos de conformarse con semejante golpe, el actual número 49 del ranking volvió a mostrar carácter en la segunda ronda. Tras ceder el primer set, remontó el partido frente al italiano Matteo Berrettini, ex número seis del mundo y finalista de Wimbledon, para sellar otra victoria de enorme prestigio y confirmar su gran momento.

Del otro lado estará Etcheverry, quien llegó a Nueva York con la necesidad de recuperar confianza después de una gira norteamericana para el olvido. El platense había quedado eliminado en sus estrenos en Washington, Montreal y Cincinnati, pero en el US Open encontró nuevamente su mejor versión.

El actual número 32 del mundo arrancó con una sólida victoria ante el checo Vit Kopriva y luego superó al británico Jacob Fearnley en un encuentro que estuvo interrumpido por la lluvia. Con ese triunfo igualó su mejor actuación histórica en el torneo y ahora buscará dar un paso más para instalarse por primera vez entre los 16 mejores del certamen.

Aunque nunca se enfrentaron en el circuito ATP, sí existen antecedentes entre ambos. Etcheverry ganó los dos cruces previos que disputaron en categorías menores: uno en el M15 de Buenos Aires en 2019 y otro en el Challenger de Montevideo en 2022.

La expectativa es enorme. No sólo porque habrá un argentino asegurado en los octavos de final del US Open, sino porque el choque reunirá a dos de los principales referentes de la nueva generación nacional. Un duelo entre conocidos, con sabor a Copa Davis y con la ilusión de seguir haciendo ruido en Nueva York antes de reencontrarse en Neuquén para defender la camiseta argentina.