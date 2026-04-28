Por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, San Lorenzo recibe al Santos de Brasil desde las 19hs en el Pedro Bidegain. El Ciclón busca dar un paso clave rumbo a los octavos de final de la competencia.

Sumergido en la doble competencia, San Lorenzo llega al duelo copero luego de una gran victoria como visitante frente a Platense que lo dejó en la 6ta colocación en el Grupo A del Torneo Apertura. Ahora las fichas están puestas ante el conjunto que tiene a Neymar como su gran figura.

Con 4 puntos, lidera la zona producto de un empate en Paraguay, y superar al Deportivo Cuenca de local. Considerando que el primero clasifica directamente a octavos, y el segundo juega un repechaje con el tercero de Libertadores, el juego de esta noche será clave para las aspiraciones del equipo que dirige Gustavo Álvarez.

Neymar, la figura de Santos que busca meterse en la lista del mundial

Pese a que el fin de semana se juega la clasificación del Apertura contra Independiente, el DT podrá lo mejor que tiene para el determinante juego de esta noche.

Por su parte el elenco brasilero no llega de la mejor manera: puesto 15 en el Brasileirao y último en la Copa con apenas un punto, tras caer con Deportivo Cuenca e igualar con el Deportivo Recoleta en San Pablo.

Neymar será una fija en el equipo paulista. El astro brasilero no vio minutos el pasado fin de semana frente al Bahía y en el Nuevo Gasómetro será la carta de fútbol para el conjunto de Brasil, que solo le sirve ganar.

En el historial, se enfrentaron en cuatro oportunidades, el Santos ganó en dos ocasiones, empataron una vez, y la restante fue triunfo del elenco argentino.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Brasil: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

Datos del partido

Hora: 19:00

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

Estadio: Pedro Bidegain