El fútbol sudamericano se prepara para una noche especial. Neymar ya está en Buenos Aires y su presencia revoluciona la previa del choque entre Santos y San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026. El brasileño, una de las máximas figuras del continente, vuelve a pisar suelo argentino después de más de una década.

El delantero arribó este lunes al mediodía en un vuelo charter, luego de superar un cuadro viral que había generado dudas sobre su presencia. Sin embargo, rápidamente se sumó a la concentración del equipo paulista, que se entrena en Casa Amarilla, a metros de La Bombonera, ultimando detalles para el partido en el Bajo Flores.

La llegada de Neymar no pasó desapercibida. Su figura vuelve a encender la expectativa en Argentina, donde no juega desde 2015. En aquel entonces, había sido protagonista con la selección de Brasil en el empate ante la Albiceleste por Eliminatorias. A nivel clubes, su recuerdo más cercano se remonta a 2012, cuando enfrentó a Vélez por la Copa Libertadores.

El 1-1 entre Argentina y Brasil en el Monumental, la última vez de Neymar en Buenos Aires. (Foto: AP)

Con un recorrido que incluye pasos por gigantes europeos como el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain, el crack brasileño regresa al continente como la gran atracción de la Sudamericana. Su presencia en la lista de convocados, incluso con protagonismo en la imagen oficial, alimenta la expectativa de que será titular.

San Lorenzo, por su parte, se prepara para recibir a una de las máximas figuras del fútbol mundial en un escenario que promete clima copero. El Nuevo Gasómetro será testigo de un partido que no solo pone en juego puntos clave del grupo, sino también el regreso de una estrella que siempre genera espectáculo.