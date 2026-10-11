En marcha la temporada 2026-27 de la Liga Nacional de Básquet femenina, desde las 16hs en la renovada Caldera, Independiente recibe a Biguá por la primera fecha de la zona sur. Las neuquinas y un objetivo claro, superar lo hecho en su primera participación en la máxima categoría.

Escenarios renovados, equipos con nuevas caras, y la ilusión de ser competitivas con las potencias del básquet nacional, donde comparten zona con Quilmes, y Peñarol de Mar del Plata, Vélez, Boca, y Unión de Bahía Blanca.

Independeinte 2026

Bajo las ordenes de Gabriel Del Egido, Independiente encara un nuevo desafío. Con una buena base de jugadoras U21, y nombres que retornan a la ciudad para un segundo periodo con la camiseta del rojo. Jacqueline Soto, Ala pivote que vuelve a la institución luego de su coronación en el Federal 2024 más ascenso. Al retorno de la campeona, se suman el de Belén Alegre (Escolta), y Sofía Cabrera (Base), más alera Ornella Santelli. A estos nombres se suman Valentina Numa (Alera), y Josefina Torruella, escolta con último paso en Europa.

Biguá 2026

Tras revalidar su plaza en la Liga Regional, Biguá afronta también su segunda temporada, con nombres nuevos que le dan un salto de calidad importante. Javier Ielmini toma el mando de un equipo que contará con la continuidad de Agustina Jourdehuil, Charo Lertora, Juana Tapia, Agustina Hernando, Micaela Mercado y la juvenil Sofía Mella, más Julieta Tell, y Amaro Arévalo, llegaron Clara Della Rosa, Valentina Mendoza, la base-escolta Catalina Taño, uruguaya de 22 años.

La Caldera recibe nuevamente la Liga Nacional

El mítico estadio neuquino, casa del rojo neuquino, volverá a vestirse de Liga Nacional, esta vez a nivel femenino. Si bien la temporada pasada jugó un partido en dicho recinto, esta vez será la temporada oficial, dejando de lado el Ruca che.

La Caldera, supo ser escenario de gran partidos para Independiente en Liga Nacional masculina, cuando ascendió en dos oportunidades a la máxima categorías. Hoy con refirmas, se vestirá nuevamente de gala.