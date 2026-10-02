Franco Colapinto quedó bajo la lupa tras chocar con Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sebastian Vettel ofreció una lectura de la maniobra centrada en las exigencias de Bakú y en lo rápido que una frenada mal calculada puede terminar en un accidente.

La secuencia ocurrió en la curva 1, durante un relanzamiento. Colapinto impactó contra el Alpine de Gasly y el auto del francés golpeó al McLaren de Lando Norris. Los tres quedaron fuera de carrera. El choque dejó a Alpine sin sus dos pilotos y extendió las consecuencias a un rival que también debió abandonar.

Al analizar lo sucedido, Vettel recurrió a su experiencia en ese trazado para explicar el margen de error con el que corren los pilotos: “Cuando mirás una carrera como la de Bakú y recordás lo intensa que es, especialmente todos los sectores de calles angostas, en la parte del circuito que atraviesa el casco antiguo, te das cuenta de lo poco que hace falta para cometer un error como el que quizás cometió Franco al calcular mal la frenada para la curva 1”.

El comentario de Sebastian Vettel puso el choque de Franco Colapinto con Pierre Gasly en el contexto de una carrera especialmente exigente. El alemán destacó los sectores estrechos y el poco margen para corregir una frenada. En este caso, el error se produjo cuando los autos volvían a acelerar tras el relanzamiento y sus efectos alcanzaron también a Lando Norris.

Para el ex piloto, esa presión se siente durante todo el fin de semana. “Es una carrera bastante implacable, pero también lo es en clasificación”, señaló sobre Bakú. Su comentario amplió el análisis del accidente: la exigencia del trazado aparece tanto al competir por una posición como al intentar una vuelta rápida sin exceder sus límites.

Aunque se retiró de la categoría, Vettel explicó por qué sigue atento a lo que ocurre con la nueva generación de pilotos. “Sigo todas las carreras y mantengo el contacto con la mayoría de los pilotos. Obviamente, hay algunos contra los que nunca corrí, pero los conozco de las categorías junior, mientras que con otros competí durante mucho tiempo y todavía siguen en la categoría, así que es muy fácil”, contó.

Los comisarios sancionaron a Franco Colapinto con cinco posiciones en la grilla de su próxima carrera por el incidente con Pierre Gasly. Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial, centró su intervención en la rapidez con que un error de frenada puede afectar a varios pilotos en Bakú. Su análisis dio contexto a una maniobra que tuvo consecuencias inmediatas para Alpine y McLaren.