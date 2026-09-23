Federico Higuaín, hermano de Gonzalo Higuaín, fue despedido de su cargo como entrenador de Crew 2, el equipo filial de Columbus Crew que participa de la MLS NEXT Pro. La decisión del club se conoció luego de una polémica protagonizada por el argentino durante un partido y tras una posterior investigación de la competencia.

Desde la institución explicaron que la determinación estuvo relacionada con el incumplimiento de los estándares establecidos para quienes ocupan puestos de liderazgo. “Determinamos que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo era despedir a Federico Higuaín de sus responsabilidades”, señaló Issa Tall, gerente general del Columbus Crew, en el comunicado oficial.

La salida del exfutbolista ocurrió pocos días después de una denuncia realizada por la Professional Soccer Referees Association (PSRA). La organización que representa a los árbitros de la MLS y la USL acusó a un entrenador de haber protagonizado “dos actos deliberados de abuso físico y sexismo” contra una jueza durante un encuentro de MLS NEXT Pro.

Polémica en la familia Higuain

De acuerdo con la versión difundida por la asociación, el entrenador le habría apretado la mano a la árbitra y se negó a liberarla pese a que ella le pidió que lo hiciera en tres oportunidades. Además, durante el intercambio habría pronunciado una frase considerada degradante: “No olvides que este es un juego de hombres”.

Aunque el comunicado de la PSRA no mencionó al entrenador involucrado, distintos medios estadounidenses identificaron posteriormente a Federico Higuaín como el protagonista del episodio. El hecho habría sucedido luego del encuentro entre Crew 2 y Huntsville City FC, disputado el 23 de agosto.

Tras aquel partido, Higuaín recibió una tarjeta roja y el caso quedó bajo análisis de MLS NEXT Pro. La competencia determinó una suspensión de dos encuentros, una sanción que el argentino ya había cumplido antes de que Columbus Crew resolviera finalizar su vínculo como entrenador del equipo.

Polémica en la familia Higuain

La PSRA cuestionó la medida aplicada y sostuvo que no se ajustaba a las sanciones contempladas por las normas de U.S. Soccer para episodios de sujeción física y discriminación. “La respuesta de la Liga está muy lejos de transmitir el mensaje correcto a los participantes, los árbitros y el público. Debe ser reevaluada”, manifestó la organización.

Con la salida de Federico Higuaín, el actual cuerpo técnico de Crew 2 asumirá funciones adicionales durante los playoffs de MLS NEXT Pro, mientras la institución comienza la búsqueda de un nuevo entrenador permanente.

A los 41 años, Federico Higuaín cuenta con una extensa historia en Columbus Crew, donde jugó durante ocho temporadas y se transformó en una figura reconocida del club. En enero de 2025 había iniciado su etapa como entrenador de Crew 2, un ciclo que terminó abruptamente después del conflicto con la árbitra y la controversia generada por la sanción.