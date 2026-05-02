El Pipita Higuaín reapareció en Miami y sorprendió con un look casi irreconocible

Una imagen tomada en una tienda deportiva de Miami alcanzó para que Gonzalo Higuaín se transformara nuevamente en tema de conversación en redes sociales. El exdelantero sorprendió a sus seguidores por el marcado cambio de look con el que apareció en una foto junto a un fanático.

Con una abundante barba, ropa informal y un perfil mucho más relajado que el que mostraba durante su carrera profesional, el exjugador lució casi irreconocible. La publicación rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios entre usuarios que no podían creer el aspecto actual del “Pipita”.

De hecho, el joven que compartió la imagen debió aclarar: “No es IA”, debido a la sorpresa que provocó la apariencia del exfutbolista, que pasó inadvertido para la mayoría de las personas presentes en el lugar.

La foto del exdelantero junto a un fanático se viralizó rápidamente por su llamativo cambio de look.

Instalado en Estados Unidos desde sus últimos años como jugador, Higuaín mantiene actualmente una vida alejada de la exposición pública y del fútbol de alta competencia. Aunque en 2024 trascendió que podía incorporarse al trabajo formativo de Inter Miami II, hoy no integra oficialmente la estructura del club.

El Pipita brilló junto a Ronaldo en su etapa en el Real Madrid.

Gonzalo Higuaín se retiró del fútbol profesional a fines de 2022 tras su paso por Inter Miami CF. Antes, construyó una destacada carrera internacional luego de surgir en River Plate y vestir las camisetas de gigantes europeos como Real Madrid, Napoli y Juventus.