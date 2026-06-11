Hace apenas unas semanas su nombre recorría el mundo por una situación tan insólita como polémica. Hoy vuelve a ser noticia, pero por una razón completamente diferente. Omar Abdulkadir Artan, el árbitro somalí que quedó fuera del Mundial tras ser rechazado por las autoridades migratorias de Estados Unidos pese a contar con la documentación necesaria, fue designado por la UEFA para dirigir la Supercopa de Europa 2026.

La decisión representa mucho más que una simple designación arbitral. También funciona como un fuerte respaldo institucional para uno de los jueces más prestigiosos del continente africano, cuya carrera quedó en el centro de la escena después del episodio que generó indignación en el ambiente futbolístico internacional.

Artan había sido seleccionado por la FIFA para formar parte del cuerpo arbitral de la Copa del Mundo y estaba a punto de convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido mundialista. Sin embargo, al arribar a territorio estadounidense fue sometido a controles migratorios y posteriormente se le negó el ingreso al país, una medida que provocó cuestionamientos y abrió un intenso debate sobre el trato recibido por delegaciones, trabajadores y representantes vinculados al torneo.

El caso no pasó desapercibido. Mientras varias selecciones y miembros de distintas comitivas denunciaban procedimientos excesivamente rigurosos durante su ingreso a Estados Unidos, la situación del juez africano se convirtió en uno de los episodios más resonantes de la previa mundialista.

Lejos de quedar marcado por aquel episodio, Artan recibió ahora una señal de confianza de primer nivel. La UEFA lo eligió para dirigir la Supercopa de Europa que enfrentará al Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League, y al Aston Villa, ganador de la Europa League, el próximo 12 de agosto en Salzburgo.

La designación llegó tras conversaciones entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol, en el marco de los acuerdos de cooperación que mantienen ambas entidades. Para muchos, también representa una forma de reconocer la trayectoria de un árbitro que supo ganarse un lugar entre los mejores del continente.