La participación de Diego Azar, el rionegrino de San Antonio Oeste José Manuel Urcera y Otto Fritzler en el circuito italiano de Misano tiene un propósito que va más allá de la experiencia en pista, comenzar a construir un proyecto deportivo con la mira puesta en las 6 Horas de Portimão en Portugal en febrero de 2027.

Así lo explicó Eric Borsani, uno de los integrantes de la alternativa encabezada por Daniel Herrero, en declaraciones periodísticas, donde el dirigente confirmó que la prioridad es reunir las condiciones necesarias para que los tres pilotos argentinos puedan disputar la tercera fecha de la Winter Series, prevista para el primer fin de semana de febrero en el país lusitano.

"El plan y el proyecto es para encarar el principio de año en las 6 horas de Portimão. Ese es el primer objetivo", señaló Borsani al referirse a los pasos que pretenden dar durante los próximos meses.

La iniciativa también contempla otras posibilidades para el futuro, aunque todavía no existe una definición sobre la continuidad del programa. En ese sentido, una de las alternativas que estuvo sobre la mesa fue competir en el GT italiano, pero la superposición de calendarios representa un obstáculo para avanzar con esa opción.

"Nuestra idea principal era hacer GT italiano, pero depende mucho de la superposición de calendarios y hoy la realidad es que hay mucha superposición», reconoció el integrante del proyecto. Por ese motivo, no descartan participar en alguna competencia de resistencia de relevancia internacional, aunque la planificación inmediata está concentrada en Portugal. La intención es evitar un programa deportivo incompleto y avanzar de manera ordenada.

"Queremos ser competitivos, queremos tratar de tener un buen resultado", remarcó Borsani sobre las expectativas para las 6 Horas de Portimão. El interés de Marco Antonelli y Daniel Herrero está puesto en llegar a esa competencia en las mejores condiciones posibles. Una vez cumplido ese primer objetivo, evaluarán cuál será el siguiente paso del proyecto, que busca abrirles una nueva puerta internacional a tres pilotos argentinos.

Eduardo Baca confirmó que Fritzler, Azar y Urcera podrán sacar la licencia internacional

El presidente del Automovíl Club Argentino, Eduardo Baca se refirió a un tema que estuvo en centro de la escena del automovilismo argentino: las licencias internacionales que otorga el ACA. En el marco de las pruebas que realizaron Diego Azar, Otto Fritzler y José Manuel Urcera en Misano con un Mercedes Benz AMG GT3, el titular de la CDA se refirió a la situación que atraviesan.

“Hoy ninguno de los tres podría correr con licencia internacional de la CDA y la FIA", afirmó, aunque explicó en que contexto sí podrían obtenerla. El proyecto de los tres pilotos argentinos tiene como objetivo ser parte de las 6 horas de Portimao, por lo cual deberían sacar la licencia internacional y al respecto Baca confirmó: “Si después vuelven a correr en categorías que no están reconocidas por la FIA, se les anula la licencia, o sea, podrían correr si es en enero seguramente, porque en enero no va a haber actividad del Turismo Carretera. Recordamos que el tema de la licencia tiene vigencia desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, por eso es anual. Y por eso en este caso podrían competir".

De esta manera, el trío nacional que integran los representantes del Maquin Parts en el TC, podrán participar en las competencias internacionales que se disputen a partir del 1 de enero y hasta el 14 de febrero, cuando se ponga en marcha la primera fecha de la categoría más antigua del mundo en el autódromo de Rosario.