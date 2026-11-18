El rionegrino nativo Manu Urcera, Otto Fritzler y Diego Azar completaron este martes la primera de sus dos jornadas de pruebas en el circuito de Misano, Italia, con un Mercedes-AMG GT3 de AKM Motorsports. Después de una mañana dedicada a la adaptación al auto y al trazado, los tres realizaron tandas largas por la tarde y cerraron el día con tiempos muy similares entre sí.

Según el balance del equipo, el Mercedes que compartieron los argentinos terminó con el tercer mejor registro entre unos 35 autos de GT que participaron de la actividad, con máquinas del campeonato italiano y del GT World Challenge.

La experiencia se concretó a partir de las gestiones de Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto Racing, y forma parte de la preparación para participar en las 6 Horas de Portimao, cuyo evento se desarrollará del 4 al 6 de febrero de 2027.

Los argentinos trabajan junto a AKM Motorsports, la escudería de Marco Antonelli, papá del campeón del Mundo de Fórmula Un, Kimi. Marco fue parte de las pruebas en pista por la mañana en el circuito que lleva el nombre de Marco Simoncelli.

Una mañana de adaptación

Tras llegar a Roma y trasladarse hacia Misano, los pilotos comenzaron un programa de dos días para conocer el Mercedes y afianzar el trabajo con la estructura italiana. La delegación cuenta con Matías Gonçalves como representante de Prestige Auto Racing y con Nico Solcán como encargado del equipo Maquin Parts, quienes acompañan a Urcera, Fritzler y Azar en esta experiencia europea.

La primera parte de la jornada estuvo concentrada en la adaptación. Urcera era el único de los tres que ya conocía el circuito. Para Fritzler y Azar, las primeras salidas tuvieron un doble desafío: familiarizarse con las respuestas del GT3 y encontrar las referencias de una pista nueva para ellos. Ese contacto inicial permitió acumular vueltas y empezar a intercambiar sensaciones con el equipo antes de avanzar hacia un trabajo más exigente.

Urcera, Fritzler y Azar destacan en pruebas del Mercedes GT3 en Misano

Por la tarde, simulación de carrera

En la segunda parte del día, los tres realizaron tandas de 14 vueltas cada uno, como simulación de carrera. El programa pasó así del reconocimiento inicial a un ejercicio en el que la continuidad del ritmo cobró mayor importancia.

La similitud de los tiempos entre los argentinos fue uno de los aspectos destacados del balance. A esa paridad se sumó la ubicación del Mercedes entre los más rápidos de la jornada, una referencia alentadora para el primer día de trabajo.

Con las 6 Horas de Portimao como objetivo, estas salidas permiten empezar a trabajar sobre las exigencias de una competencia de resistencia: sostener el rendimiento durante varios giros y compartir información entre quienes se alternan al volante.

Urcera, Fritzler y Azar volverán a girar este miércoles para completar la segunda jornada de pruebas. Lo harán con las primeras referencias del Mercedes-AMG GT3 y una base de trabajo que buscarán ampliar junto al equipo de Marco Antonelli.