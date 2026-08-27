Eduardo "Chacho" Coudet dejará de ser el entrenador de River Plate luego de dirigir su última práctica este jueves por la tarde. La contundente eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana caló hondo en la institución, acelerando una salida que se volvió inevitable ante la acumulación de resultados adversos.

El ciclo de Coudet, que había comenzado en marzo de 2026, se derrumbó deportivamente en un segundo semestre para el olvido, dejando al conjunto de Núñez sin sus principales objetivos del año.

Cronología de una crisis insostenible

La situación del director técnico ya era compleja antes del cruce internacional, pero la derrota por penales en el Monumental ante Independiente Santa Fe terminó de sentenciar su futuro:

Eliminación en la Copa Sudamericana: Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, el Millonario cayó 8-7 en una extensa tanda de penales frente al equipo colombiano. Tras la derrota, Coudet suspendió la conferencia de prensa y se reunió de urgencia con la dirigencia.

Golpe en la Copa Argentina: Semanas atrás, el equipo había sufrido un duro revés al quedar fuera de la competencia federal en los dieciseisavos de final tras perder 3-1 contra Aldosivi.

Presente crítico en el torneo local: El andar en el Torneo Clausura profundizó el malestar general. El equipo se ubica en la posición 14 de 15 dentro de su zona, cosechando apenas 4 puntos sobre 18 posibles debido a cinco derrotas en seis jornadas.

Complicación en la tabla anual: Al marchar undécimo en la sumatoria general del año, el club se encuentra momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada, una realidad alarmante tras un mercado de pases histórico que incluyó figuras de la talla de Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada.

Crónica de una salida anunciada

Coudet, quien ya había manifestado previamente que daría un paso al costado si sentía que le hacía un daño al club, cumplió con su palabra tras reunirse con la cúpula dirigencial encabezada por Stéfano Di Carlo. El plantel profesional, golpeado por la situación, deberá rearmarse rápidamente para afrontar lo que queda del torneo local como único frente de competencia.