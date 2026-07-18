Un temprano mazazo recibió este pasado viernes el semestre de River Plate perdió 3 a 1 con Aldosivi de Mar del Plate para despedirse de la Copa Argentina 2026 y quedó plagado de dudas de cara a una competencia que apenas comienza. En ese panorama sombrío, Eduardo Coudet no les huyó a los micrófonos y protagonizó una conferencia de prensa de tono autocrítico en la que se despachó con algunas bombas.

"Tenemos que ser realistas, lo de hoy de parte nuestra fue un papelón, porque no le encuentro otra palabra más allá de respetar a todos los rivales. En el fútbol argentino podés perder con cualquiera, pero siento que el equipo hoy no transmitió lo que tiene que transmitir dentro del campo de juego y no me gustó nada", inició fuerte el Chacho.

"A todos los que vimos el partido no nos gustó la imagen ni lo que hemos transmitido. Hay que trabajar y obviamente que tenemos la intención de armar algo bueno, algo lindo, de que la gente se sienta identificada con el equipo, y para eso necesitamos completar el mercado pero también tenemos que mejorar muchísimo", reconoció.

"En una semana estamos compitiendo otra vez por el torneo local en cancha de River y acá hay que saber en el lugar donde estamos, ser valiente y revertir esta imagen, porque fue muy pobre", indicó el entrenador ofuscado, quien más tarde profundizó: "Fue muy malo lo que mostramos, tenemos que revertirlo cien por cien, estamos con la camiseta de River y tenemos que representarlo de otra manera".

Acerca de los cambios tempranos (Lucas Beltrán y Mauro Arambarri por Fausto Vera y Juan Cruz Meza, indicó: "Intenté un cambio de dinámica porque no entrábamos en la dinámica del partido. No es que esos dos cambios son puntuales sino que el equipo no se veía bien en ninguna línea. Intentamos con otro punta tener más presencia, más disputa, pero perdimos muchísimos duelos. La energía tiene que ser otra y no la encontré en casi ninguna faceta del juego ni ninguna etapa del partido".

También, Coudet marcó cómo alteró los planes la lesión de Sebastián Driussi: "Tuvimos la desgracia de perderlo y ninguno de los dos venía con ritmo, ni Rafa (Santos Borré) ni Lucas (Beltrán)... Excusas podemos buscar un montón pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen y no es lo que veo en la semana. No sé por qué nos cuesta tanto ejecutar lo que trabajamos en los partidos, pero hay que trabajar y encontrar soluciones. Después de hacer el partido que hicimos tenemos que hacernos responsables".

El armado del plantel fue un tema que sobrevoló una y otra vez la charla: "Juanfer (Quintero) se tiene que presentar el jueves", dijo, y admitió esperar con ansias más incorporaciones: "Estamos buscando generar competencia en todas las posiciones. Todavía no lo pudimos lograr y también necesitamos -que el fútbol no te lo da- tiempo de trabajo. Tienen que adaptarse al cambio de idea, al club, tenemos que tratar de cerrar muchas cosas lo antes posible".

"No pasa por pedir un refuerzo más sino que hay un montón de tratativas que no se han cerrado todavía. Hay jugadores que tuvimos que acelerar, el caso de los delanteros, por ejemplo Lucas iba a tener una semana en la parte física y con la lesión de Seba tuvimos que acelerar y utilizarlo. Pero cuando perdés tenés que hacerte responsable y esta imagen no se puede repetir", reiteró.

Y en esa temática, sorprendió al ponerse al margen por completo de impulsar la nutrida lista de borrados: "Fue una decisión del club, institucional". Y abrió la puerta a un tema candente que sigue dando que hablar.

La lista de los borrados de River y qué había dicho Di Carlo

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Alex Woiski

Maximiliano Salas

Giuliano Galoppo

Kevin Castaño

Matías Galarza Fonda

Ian Subiabre

Santiago Lencina

Paulo Díaz (se fue al Atlanta United)

Maximiliano Meza (se fue a Independiente)

En diálogo con ESPN hace poco más de un mes, el presidente del Millonario había atribuido la limpieza a "conversaciones que ya estaban tomadas incluso previo a la final (NdeR: la derrota con Belgrano en el Apertura), en la mesa de trabajo que tenemos con Enzo (Francescoli), el director deportivo (Pablo Longoria) y el entrenador".

Y amplió: "Hemos decidido, conjuntamente, que van a salir en torno a 15 jugadores: "He instruido al director deportivo para que comience este proceso desde hoy".