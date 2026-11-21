Atlético Mineiro ya tiene sus cartas sobre la mesa para enfrentar a Boca. Eduardo Domínguez terminó de definir el equipo que saldrá desde el arranque en Barranquilla, donde el conjunto brasileño buscará quedarse con la Copa Sudamericana y frustrar las aspiraciones del Xeneize. El Barba tendrá un desafío especial frente a un rival con historia en las competencias internacionales y en una final que promete una fuerte disputa dentro del campo de juego.

El Galo llega a la definición con la intención de dejar atrás una racha adversa y cerrar la temporada con una consagración continental. Del otro lado estará Boca, que buscará recuperar el protagonismo internacional y sumar un nuevo título a sus vitrinas.

El equipo que prepara el Barba para enfrentar a Boca

Domínguez apostará por una formación con nombres importantes para afrontar el compromiso decisivo. La estructura del equipo brasileño tendrá a Éverson bajo los tres palos, una defensa integrada por Natanael, Vitão, Lyanco y Renan Lodi, mientras que en la mitad de la cancha estarán Kevin Castaño, Maycon y Fred.

En ofensiva, el entrenador se inclinará por Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra, quienes tendrán la responsabilidad de generar peligro y buscar los caminos para lastimar al conjunto argentino.

Formación de Atlético Mineiro

Los once jugadores elegidos por el DT Eduardo Domínguez para salir al campo de juego son: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra.

Una final con clima de Copa

El encuentro tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia. La expectativa está puesta en una definición que enfrentará a dos equipos con aspiraciones de quedarse con el trofeo y que tendrá un marco especial por la presencia de las dos parcialidades.

El uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia, mientras que la transmisión televisiva estará a cargo de DSports.

Atlético Mineiro ya definió sus once nombres y Domínguez tiene el plan preparado. Ahora será el momento de trasladar esa planificación al campo de juego, frente a un Boca que también confirmó su formación y que irá en busca de una nueva conquista internacional.