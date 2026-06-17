Argentina superó a Argelia 3-0 el debut de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Lionel Messi brilló con tres goles alcanzando la cima de la tabla de goleadores históricos, y dejando un registro que ilusiona a todos los hinchas.

Siempre que Messi marcó en el partido inicial, la Selección Argentina llegó al último partido del mundial. En el 2014, el capitán de la selección hizo uno de los dos goles con el que el equipo que dirigía Alejandro Sabella, superó a Bosnia y Herzegovina por 2-1. En dicha cita, la albiceleste llegó a la final donde cayó ante Alemania por 1-0.

Posteriormente en el 2022, el astro argentino hizo el tanto en el inicio del mundial de Qatar, donde Argentina terminó cayendo 1-2 ante Arabia Saudita. El desenlace fue con final feliz para el equipo de Scaloni, que terminó levantando el título.

En los otros tres mundiales donde dijo presente, no marcó tantos en el primer partido: En Alemania 2006 fue 2-1 ante Costa de Marfil (Crespo y Saviola). En Sudáfrica 2010 fue 1-0 ante Nigeria con festejo de Heinze, mientras que en Rusia 2018, Sergio Agüero marcó el único gol en el 1-1 ante Islandia.