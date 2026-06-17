En el inicio de su sexta participación en una Copa del Mundo, Lionel Messi sigue haciendo historia en su rica carrera como futbolista. El capitán argentino llegó al partido 200 con la Selección Argentina ante Argelia, y estira a 27 su registro presencias mundialistas, también el que más tiene en la historia.

Con el pitazo inicial en Kansas, el capitán de la selección Argentina alcanza su partido 27 en copas del mundo, siendo uno de los tres jugadores que están en la nómina por sexta vez. El campeón del mundo supera por 2 juegos al Alemán Lotthar Matthaus, sabiendo que llegará, por lo menos, hasta los 29.

En el 2022, el argentino se convirtió en el jugador con más partidos en la historia en un Mundial, marca que logró justo en la final ante Francia, con la que se quedaría su primer título luego de la victoria ante Les Bleus en la tanda de penales, con dos tantos suyos. Aquel camino que inició en el 2006 con 18 años sigue tan vigente como el propio Leo.

Además, el campeón del mundo en Qatar, llegó al partido 200 con la albiceleste, agrandando su record como el que más la vistió, además de ser el máximo goleador con 117 goles.

Argentina se juega un partido clave en el inicio del Grupo J, donde se ve las caras con Argelia, en el debut de la defensa del título.

Máximas presencias en mundiales: