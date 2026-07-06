Demostrando solidez colectiva, Argentina venció a Panamá, de visitante, por 96 a 71, en el cierre de la tercera ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. El triunfo le permitió a la albiceleste completar la primera fase como escolta del Grupo D, con un récord de 5-1 y una racha de tres victorias consecutivas. En el otro encuentro, Uruguay le ganó como local a Cuba, 99 a 70 y terminó primero.

La segunda fase, con arrastre de puntos, se iniciará a fines de agosto. Los tres mejores seleccionados del Grupo D cruzarán con los tres clasificados del Grupo B. Por ahora, esa zona tiene a Canadá (5-0), Bahamas (2-3), Jamaica (2-3) y Puerto Rico (1-4) en la pelea por avanzar. La actividad se reanudará el 27 y 31 de agosto, continuará el 26 y 29 de noviembre, y concluirá el 26 de febrero y el 1 de marzo.

Fue triunfo en condición de visitante por 96 a 71, para cerrar la tercera ventana de los Clasificatorios FIBA hacia la Copa del Mundo de Qatar 202

El primer cuarto fue dinámico y parejo, con alternancia en el liderazgo durante los minutos iniciales.Tras recuperar la ventaja, Argentina generó respuestas en la sociedad entre Leandro Bolmaro y Francisco Caffaro, autores de 11 puntos consecutivos y de una brecha de +8 (19-11). A ese pasaje se sumó una defensa activa, capaz de presionar las líneas de pase, recuperar pelotas y cortar el ritmo ofensivo rival. Sin embargo, Panamá reaccionó con el ingreso de su segunda unidad y logró descontar antes del cierre del período (26-18). La identidad defensiva se sostuvo en el segundo segmento, aun cuando Panamá recortó a cinco unidades (32-27) con el aporte perimetral de Trevor Gaskins (ex Bahía Basket).

Lejos de desordenarse, el equipo respondió con paciencia, aceleró en transición y endureció su postura en los momentos de mayor exigencia para volver a tomar el control de la noche. Así, el conjunto nacional se fue al descanso largo con un margen de 14 puntos (51-37). A la vuelta de los vestuarios, Argentina incrementó aún más su estilo y velocidad, abrió el juego a los tiradores en las esquina y castigó debajo del canasto. Fue su mejor producción en cuanto a triples con 5 conversiones y en las manos anotadoras de Campazzo, Laprovíttola y Deck. De hecho, fue el cuarto de mejor anotación con 29 unidades, para cerrar los 10 minutos arriba por 80-56.

El tramo final mantuvo la misma tendencia. Con el partido bajo control, la Selección administró la diferencia y encontró espacios para profundizar la rotación y probar nuevas alternativas.La actuación tuvo su respaldo en las estadísticas, con siete jugadores anotando en doble dígito.

Síntesis

Panamá (71): Guillermo Navarro 7, Iverson Molinar 17, Trevor Gaskins 13, Eric Romero 6, Justin Quintero 3, fi; Roberto Armstrong 6, Tyler Gaskins 1, Bryan Anderson 5, Gil Atencio 9, Johnny Murillo 2 y Anthony Hall 2. DT: Nelson Colón.

Argentina (96): Facundo Campazzo 10, Nicolás Laprovíttola 11, Leandro Bolmaro 13, Gabriel Deck 14, Francisco Cáffaro 15, fi; Gonzalo Corbalán 10, Juan Fernández 12, Juan Ignacio Marcos 2, Nicolás Brussino 9, Juan Pablo Vaulet, José Vildoza y Gonzalo Bressan. DT: Pablo Prigioni.

Cuartos: 18-26, 37-51 y 56-80.

Árbitros: Grant Todey (Estados Unidos), Carmelo De la Rosa (Puerto Rico) y Ryan Langdon (Canadá).

Estadio: Arena Roberto Mano de Piedra Durán, de Panamá City.

La Previa

Argentina visitará este domingo a Panamá, desde las 21.10 por la sexta y última fecha de la primera fase de las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. La albiceleste viene de superar a Uruguay el último jueves, 91 a 76, en Montevideo y tiene la clasificación asegurada a la segunda ronda, lo mismo que su rival, que viende de superar a Cuba, 83 a 70. El récord del equipo que dirigie Pablo Prigioni es de cuatro victorias y una derrota.

En la última presentación, el cordobés Leandro Bolmaro fue figura, con 22 puntos y mostrando muchos recursos, mientras que Gabriel Deck aportó 19 unidades y Facundo Campazzo sumó 18.

El plantel que ganó en Montevideo y este domingo se presentará en Panamá

Más de 20 años hace que Panamá no le gana a la Argentina. La última derrota albiceleste ante los centroamericanos fue en 2005, 89 a 84 en la segunda fase del Campeonato FIBA Américas disputado en Santo Domingo. Ese equipo lo dirigía Sergio Hernández y tenía, entre otros, a Hernán Jasen (13 puntos). Entonces, ya estaba clasificada al Mundial de Japón 2006.Desde entonces, Argentina le ganó las 11 veces que cruzaron.

Los tres mejores equipos del Grupo D se unirán a los tres clasificados del Grupo B, integrado por Canadá, Jamaica, Puerto Rico y Bahamas, en la lucha por las plazas mundialistas hacia Qatar 2027.