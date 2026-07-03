El seleccionado argentino masculino de básquetbol derrotó este jueves a su similar de Uruguay, en un partido que resolvió en el último cuarto, por 91 a 76. El encuentro correspondió a las eliminatorias FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. Más allá de que ambos estaban clasificados para la segunda fase, el resultado importaba mucho por el arrastre de puntos para la siguiente instancia.

Fiel a su estilo, los charrúas jugaron físico y se sintieron cómodos y de estar abajo por 8 (21-29) pasaron a ganar por 8 (44-36). En el complemento, Argentina mostró otra cara y siendo Leandro Bolmaro su figura excluyente; convirtió 13 puntos en el tercer cuarto (tiró para 15), sumándose Gabriel Deck.

Ganando el cuarto 29-16, Argentina sacó la máxima hasta ahí: 69-60 y estiró la ventaja ya en el tercero, buscando alcanzar los 18 puntos que necesitaba para quedarse con la ventaja (había perdido por 17 de local), aunque no le alcanzó. Individualmente, Bolmaro terminó con 22 puntos y 3 asistencias), Campazzo con 18 y Deck, 16 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

La tercera ventana marcará el cierre de la primera fase de los Clasificatorios. Los tres mejores equipos avanzarán a la siguiente ronda, donde se cruzarán con los clasificados del Grupo B, integrado por Canadá, Jamaica, Puerto Rico y Bahamas.

La albiceleste cerrará esta ventana de Eliminatorias el domingo, visitando a Panamá desde las 21.10, con el objetivo de acercarse a la clasificación para la segunda fase rumbo al Mundial de Qatar 2027.

Argentina venció a Uruguay en eliminatorias FIBA para Qatar 2027

Síntesis:

Uruguay (76): Santiago Vescovi 14, Joaquín Rodríguez 19, Pablo Gómez 6, Emiliano Serres 12 y Joaquín Taboada 2, fi; Nicola Pomoli 6, Lucas Capalbo 3, Nicolás Martínez, Gonzalo Iglesias 4, Martín Rojas 6 y Mateo Bianchi 4. DT: Gerardo Jauri.

Argentina (91): Facundo Campazzo 18, Leandro Bolmaro 22, Nicolás Brussino 9, Gabriel Deck 19 y Francisco Cáffaro 7, fi. Juan Ignacio Marcos 3, Nicolás Laprovíttola, Gonzalo Corbalán 7, Juan Fernández 4 y Juan Pablo Vaulet 2. DT: Pablo Prigioni.

Cuartos: 20-25, 44-41 y 60-69.

Árbitros: Roberto Vázquez (Puerto Rico), Jayson Stiell (Canadá) y Alexis Mercado (Puerto Rico).

Estadio: Antel Arena, Montevideo.