Las Eliminatorias Sudamericanas podrían cambiar de manera significativa de cara al Mundial 2030. La CONMEBOL trabaja sobre una propuesta que busca darle un nuevo atractivo al tradicional camino hacia la Copa del Mundo: crear una Liga de Naciones Sudamericana, inspirada en el modelo que actualmente se disputa en Europa.

La iniciativa fue adelantada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien confirmó que el próximo certamen tendrá un formato diferente y que, además de definir los representantes mundialistas, habrá un título en disputa. "Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título", expresó Alonso.

La propuesta busca mantener la competitividad de las diez selecciones sudamericanas, La principal novedad sería incorporar un campeonato con una consagración oficial dentro del proceso clasificatorio. De esta manera, las selecciones no solamente competirían por los lugares disponibles para el Mundial, sino también por quedarse con un nuevo título continental. Todavía no se confirmó si se mantendrá el sistema tradicional de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, o si se implementarán grupos y una fase final.

Las 10 selecciones competirían por el título.

La adaptación del modelo europeo también representa un desafío: mientras la UEFA cuenta con decenas de selecciones distribuidas en distintas categorías, la CONMEBOL solamente tiene diez asociaciones. El objetivo sería encontrar una estructura que permita sostener el nivel competitivo y evitar que los equipos que ya tienen su boleto mundialista jueguen sin objetivos deportivos.

Por ahora, el proyecto necesita definiciones oficiales de la CONMEBOL. Entre los puntos pendientes aparecen el reglamento, el sistema de puntuación, la distribución de los cupos mundialistas y el calendario de disputa. La propuesta será uno de los temas centrales de las próximas reuniones dirigenciales y podría marcar el inicio de una nueva etapa para el fútbol sudamericano.

El camino al Mundial 2030 promete ser diferente: diez selecciones, una clasificación mundialista y la posibilidad de sumar un nuevo título a la historia de las grandes potencias del continente. Cabe destacar, que el formato Liga de las naciones ya se disputa en la categoría Femenina.