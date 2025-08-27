Los números y las estadísticas no mienten: quiénes son los mejores del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 completó sus primeras seis jornadas y, como suele ocurrir, la Big Data empieza a marcar tendencias. Con el registro minucioso de cada acción en los partidos, la plataforma SofaScore confeccionó un ranking de rendimiento que revela quiénes fueron los jugadores más destacados hasta ahora.

En lo más alto, para sorpresa de pocos, aparece Leandro Paredes con una calificación de 7.86. El mediocampista campeón del mundo volvió a Boca y rápidamente se transformó en la brújula del equipo. Preciso con la pelota, dueño de la pelota parada y con influencia directa en el marcador, ya suma dos asistencias y participación en jugadas clave en el triunfo ante Banfield.

El segundo lugar lo ocupa Lucas Zelarayán (7.76), el enganche de Belgrano que regresó al fútbol argentino y se convirtió en el conductor del Pirata. Con dos goles en cinco partidos, el cordobés de 33 años demostró que su experiencia internacional lo potenció y que todavía tiene cuerda para rato.

El podio lo completa Enrique Bologna (7.72). A los 43 años, el “Beto” sigue desafiando al tiempo y se consolidó en el arco de Defensa y Justicia. En lo que va del torneo recibió apenas cuatro goles y mantuvo su valla invicta en tres encuentros, confirmando que la vigencia también se mide en reflejos.

En la cuarta posición aparece Rodrigo Auzmendi (7.64), delantero de Banfield que se transformó en una de las revelaciones del certamen. Con su metro noventa y uno, se impuso en el juego aéreo, marcó tres goles y repartió dos asistencias en sus primeras cinco apariciones.

El quinto puesto es para Emanuel Mammana (7.62), defensor de Vélez que parece haber dejado atrás la etapa de lesiones y recuperó solidez. Con él en cancha, el Fortín mostró una defensa firme: tres vallas invictas y apenas una derrota en los cinco partidos que disputó.

Los otros destacados

El ranking de Big Data es dinámico y puede cambiar con el correr de las fechas, pero hasta ahora completan el top ten futbolistas que también brillaron en este arranque: