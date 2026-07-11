La Selección argentina vive horas de máxima expectativa en el Mundial 2026, donde se prepara para enfrentar a Suiza por los cuartos de final. Sin embargo, en medio de la concentración, Lionel Scaloni dejó de lado el análisis del rival para compartir una historia que lo emocionó profundamente y que tuvo como protagonista a un chico que conquistó las redes sociales.

Todo comenzó durante un acto escolar por el Día de la Independencia, cuando Nachito sorprendió a docentes, familiares y compañeros con un mensaje que no estaba previsto en el libreto. Vestido de prócer y luego de finalizar su participación, el pequeño decidió dedicar unas palabras a la Selección argentina, generando una reacción inmediata entre todos los presentes.

Con total espontaneidad, el nene cerró su discurso con una frase que rápidamente se volvió viral: "¡Vamos Argentina, aguante la Selección, aguante Messi, vamos por la cuarta!". El momento fue registrado en video y comenzó a circular masivamente en las redes sociales, donde recibió miles de comentarios celebrando su entusiasmo.

Durante la conferencia de prensa previa al duelo frente a Suiza, Lionel Scaloni reveló que había visto esas imágenes y reconoció que le provocaron una enorme emoción. "No sé si vieron, me llegó un mensaje de un chico que ayer, 9 de julio, dijo: '¡Viva la patria, vamos Argentina!'. Y a mí eso me emocionó", expresó el entrenador.

El técnico explicó que ese tipo de demostraciones son el verdadero premio para quienes integran la Scaloneta. "Si le salió de adentro es increíble. Al final, nosotros, si jugamos al fútbol, es para eso, para ver esas cosas", afirmó, dejando en claro que el vínculo con la gente trasciende cualquier resultado deportivo.

Lejos de enfocarse únicamente en la competencia, Scaloni también reflexionó sobre el impacto que puede generar la Selección argentina en las nuevas generaciones. "No se juega para ganar simplemente. Y esas cosas, si salen del corazón, porque todo sale del corazón, es increíble que un chico de esa edad diga eso", sostuvo, en una de las frases más destacadas de la conferencia.

Lionel Scaloni emocionado por su país

El entrenador también valoró la naturalidad con la que Nachito rompió el protocolo del acto escolar para expresar su pasión por la camiseta albiceleste. "Que se salga del protocolo, que no lo tenga en cuenta y que todo el mundo después termine gritando 'Argentina, Argentina'... bueno, si a eso se le llama legado, eso es lo que queremos", manifestó.

Las palabras de Lionel Scaloni no tardaron en multiplicarse en las redes sociales y reforzaron la identificación que la Selección argentina logró construir con millones de hinchas. Mientras el equipo busca seguir avanzando en el Mundial 2026, historias como la de Nachito demuestran que el fenómeno de la Scaloneta continúa inspirando a los más chicos y alimentando la ilusión de todo un país.