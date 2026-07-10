El plantel de la Selección Argentina ya tenía un Toro y una Araña, pero después de la remontada ante Egipto sumó otro animal al vestuario. Lionel Scaloni llamó “Caballo” a Nico González por su despliegue físico y el jugador no pudo evitar reaccionar entre risas.

La definición del entrenador llegó tras la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de un partido que Argentina arrancó 0-2 abajo y terminó ganando con una épica reacción. En medio del análisis, el DT destacó el valor de los futbolistas que entraron desde el banco y puso al atacante como ejemplo de energía.

Consultado en AFA Estudio por el apodo que le había puesto Scaloni, Nico González reconoció que el sobrenombre no era nuevo dentro del grupo. “Ya quedó. Sí, es oficial; pero hace mucho tiempo”, confirmo el jugador. Sin embargo, dejó claro que no es la versión que más le gusta escuchar.

“Pasa que si escuchan a todos mis compañeros, me dicen ‘Cabita’, ‘Caballo’. A mí me gusta cuando me dicen ‘Cabita’, me queda más lindo de escuchar. Pero sí, el técnico me mató”, explicó el futbolista, divertido por la forma en la que el entrenador lo expuso públicamente después del triunfo.

La charla también derivó en una broma sobre los otros apodos del plantel. Entre Lautaro Martínez, Julián Álvarez y él, el atacante no dejó pasar la oportunidad de comparar al equipo con un zoológico futbolero: “El Caballo, el Toro (Lautaro Martínez), la Araña (Julián Álvarez)... Es el Temaikén de Escobar”.

Las palabras de Lionel Scaloni habían sido parte de una defensa del valor del plantel argentino y de la importancia de contar con variantes determinantes. "Parece, como dicen acá, falsa humildad. No es falsa ni buena humildad. Si no tenés a Lautaro Martínez en el banco, si no tenés al ‘Caballo’ González, que corre como un animal y llega, ¿qué entrenadores tenés? Podés ser mago, pero lo importante es tener jugadores, esa es la realidad", afirmó.

Más allá del apodo, Nico González también contó cómo vivió la remontada desde adentro, cuando la eliminación parecía cerca. "Fue en el minuto 75 yo decía ‘Me tengo que volver con las valijas. ¿Adónde carajo voy?’”. Luego, resumió la emoción de la clasificación con una frase contundente: “Nunca viví algo similar y creo que no lo voy a volver a vivir. En ese momento sentía como que habíamos ganado la Copa del Mundo. Fue algo maravilloso”.