La partida de la Selección argentina rumbo a Kansas dejó una escena paralela al movimiento del plantel. Mientras los jugadores se preparan para iniciar los entrenamientos previos al Mundial 2026, varias parejas de los convocados compartieron mensajes cargados de emoción en redes sociales.

Uno de los saludos que más repercusión generó fue el de Carolina Calvagni para Nicolás Tagliafico. La esposa del lateral compartió un video del futbolista llegando al predio de Ezeiza de la AFA antes de subirse al avión y escribió: “Jamás deja de emocionarme verte entrar al predio. A cumplir sueños. Te amo y te veo en unos días”.

El mensaje apareció en un momento especial para Nicolás Tagliafico, que vuelve a sumarse a la Selección argentina en la antesala de una nueva cita mundialista. La publicación de Carolina Calvagni mostró ese costado íntimo que suele quedar fuera de la preparación deportiva: el instante previo a la despedida, cuando la rutina familiar queda en pausa.

Mandinha Martínez también se sumó a las dedicatorias para Dibu Martínez. La esposa del arquero campeón del mundo eligió una frase breve, pero directa, para acompañar la partida del jugador del Aston Villa: “Te amo mi amor”. El mensaje fue compartido en Instagram y rápidamente llamó la atención de los seguidores del arquero.

El propio Dibu Martínez también dejó una publicación ligada a su círculo más cercano antes de viajar. Junto a fotos familiares, el arquero escribió: “La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible. Kansas”. La frase reforzó el lugar que ocupa su entorno en cada desafío con la camiseta argentina.

Otra despedida emotiva fue la de Muri López Benítez para Lisandro Martínez. La esposa del defensor del Manchester United compartió una historia junto a su hija y le dedicó un mensaje antes del viaje: “Éxitos amor de nuestras vidas. Te amamos”. Más tarde, el futbolista también mostró una imagen desde el avión junto a Emiliano Martínez.

Con esas publicaciones, la previa mundialista empezó a jugarse también lejos de la cancha. La Selección argentina ya puso rumbo a Kansas para preparar los amistosos antes del debut frente a Argelia, pero en redes quedaron las postales familiares de una despedida breve, cargada de orgullo y expectativa.