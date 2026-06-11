A poco del inicio del Mundial 2026, las predicciones alrededor de la competencia comenzaron a multiplicarse. Sin embargo, una de las voces que más repercusión genera entre los hinchas argentinos es la de Mariam Caleiro, la tarotista que alcanzó notoriedad tras asegurar, antes de la Copa del Mundo de 2022, que Lionel Messi levantaría el trofeo con la Selección Argentina.

La mentalista recordó aquel acierto durante una reciente entrevista y destacó que, pese a las críticas que recibió en ese momento, siempre mantuvo firme su convicción. “En 2022 predije que Messi traía la copa. Me dijeron muchas cosas en su momento, pero siempre creí que Argentina iba a salir campeón”, expresó al repasar uno de los pronósticos que más fama le dieron.

Sin embargo, esta vez el panorama que observa es completamente diferente. Según explicó, las energías que percibe alrededor del próximo certamen no son positivas y eso podría impactar tanto en el desarrollo del torneo como en el contexto que lo rodea. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

Durante su paso por La Casa Streaming, Mariam Caleiro se mostró preocupada por el escenario general que visualiza. “Este año viene vibrando abajo. No me gusta todo lo que está pasando energéticamente en este momento”, señaló, dejando entrever que su análisis excede el aspecto deportivo y apunta a cuestiones mucho más amplias.

La advertencia más contundente llegó cuando habló sobre los miles de simpatizantes que viajarán para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial. “Si la gente viaja a ver el Mundial, que se cuide porque va a haber mucha gente. Es ideal para que vengan a tirarle un explosivo ahí adentro. Van a pasar cosas en el Mundial”, afirmó, generando una fuerte repercusión entre quienes siguen sus predicciones.

Más allá de ese inquietante mensaje, la tarotista también se refirió al rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Aunque aseguró que las cartas muestran un recorrido positivo para Argentina, considera que la posibilidad de obtener un nuevo título mundial aparece lejana en esta ocasión.

¿Cómo le irá a la Selección Argentina?

“En la carta de Argentina me sale el sol. Argentina va a llegar lejos en el Mundial, pero no va a ser campeón”, sostuvo. De esta manera, descartó la posibilidad de un bicampeonato y puso fin a la ilusión que muchos seguidores alimentaban tras la histórica conquista en Qatar.

Para completar su visión, Mariam Caleiro aseguró que la Selección Argentina alcanzará instancias decisivas del torneo. “Va a llegar lejos, hasta semifinales seguro”, pronosticó. Antes de cerrar, dejó una frase que alimentó aún más el debate entre creyentes y escépticos: “No recuerdo haber errado un pronóstico”.