La convocatoria de Marcos Senesi a la Selección Argentina mundialista en reemplazo de Leonardo Balerdi fue toda una sorpresa, tanto que el futbolista jamás interrumpió sus vacaciones en Europa como quedó registrado en el video que su novia filmó para la posteridad.

Kelci Rose Bower, quien también juega profesionalmente al fútbol como defensora en el Bournemouth de Inglaterra, puso play en el celular mientras el nuevo futbolista del Tottenham escuchaba las indicaciones del viaje a Estados Unidos sentado al borde de una cama familiar de hotel.

Kelci Bower, la novia de Marcos Senesi, jugó la última temporada en el Bournemouth de Inglaterra.

La pareja se encontraba a punto de salir a cenar en Ibiza cuando sonó el móvil de Senesi, quien rápidamente se interiorizó de los pasos a seguir para viajar y ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni cuanto antes.

Kelci Bower percató el momento y en silencio comenzó a registrarlo todo para luego estallar en un grito de pareja y un abrazo sentido de felicitación por el logro profesional del jugador.

Fin del misterio

El cuerpo técnico de la Selección estiró más de lo imaginado el misterio en torno al jugador número 26 que finalmente recayó en el ex futbolista de Bournemouth, donde completó una gran campaña y le valió el interés del conjunto del Londres.

Precisamente, en su último club fue que conoció a su actual pareja con quien ha compartido un par de entrevistas contando la particularidad del noviazgo que ahora deberá mudarse a América del Norte.

Su nombre, puede no ser el último que modifique los planes en el búnker de Kansas ya que en la jornada del jueves se conoció de la mala condición física de Nicolas Tagliafico para el lateral izquierdo de la última línea.