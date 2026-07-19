La selección Argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a España con la ilusión de conquistar el bicampeonato del mundo. En la previa del partido más importante del torneo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video que rápidamente se viralizó en las redes sociales y despertó la emoción de millones de hinchas.

Con la clásica banda sonora de la película Rocky, la producción recorre el camino de la "Scaloneta" durante el Mundial y mezcla imágenes actuales con videos de la infancia de los futbolistas, escenas de los festejos populares y el aliento incondicional de los argentinos tanto en Estados Unidos como en distintos puntos del país.

Un homenaje a Messi, los clubes de barrio y la identidad argentina

"Señoras y señores, acá viene el campeón defensor", comienza la narración mientras se observa al plantel ingresar al campo de juego. El relato pone especial énfasis en la figura de Lionel Messi, alternando imágenes de su niñez con algunas de sus mejores jugadas en la Copa del Mundo. "Acá venimos nosotros con el mejor del planeta. El que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo", expresa la voz en off.

Pero el homenaje también alcanza al resto del plantel y a los orígenes de cada futbolista: "Porque acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria", afirma el video mientras aparecen registros familiares de los jugadores cuando apenas comenzaban a soñar con vestir la camiseta argentina.

Maradona, Menotti, Malvinas y la ilusión del bicampeonato

La producción también rescata símbolos profundamente ligados a la identidad argentina. Los asados, las reuniones familiares, los abrazos entre amigos y los festejos en las calles acompañan frases como: "Acá viene la familia, los asados y las juntadas. Y los que gritan el gol como si el mundo se acabara".

Además, el video rinde homenaje a Diego Maradona, César Luis Menotti y a los veteranos de la Guerra de Malvinas, con imágenes de la bandera que exhibió Giovani Lo Celso durante el torneo con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

En el tramo final, la narración destaca el espíritu competitivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. "El campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpea tres veces más", resume el relato.

La pieza concluye con una frase que resume el sentimiento de todo un país de cara a la final frente a España: "Señoras y señores, acá venimos nosotros. Y vamos por todo".