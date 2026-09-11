Por el arranque de la 9ª fecha en el Torneo Clausura 2026, Newell’s cae como local ante Vélez 1 a 0 en el Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario por la zona A.

Ambos en zona de clasificación transitoria rumbo a los playoffs, la visita tiene además el objetivo de llegar a lo más alto de la Tabla Anual, al menos hasta que Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia completen sus compromisos.

El dueño de casa copó la cancha del Parque Independiente después de rescatar un empate agónico en su visita a Rosario Central en clásico de la ciudad.

Sin embargo, a los 27 minutos, Ronaldo Martínez abrió la cuenta para el visitante filtrándose por el centro del ataque y definiendo con justeza ante la salida del arquero.

Los de Liniers llegan tras una muy buena presentación como locales ante Estudiantes y en medio de la polémica por la protesta formal a Boca debido a una mala inclusión de jugadores extranjeros en el partido de la Copa Argentina.

Dos partidos más

La jornada del viernes tiene programados otros dos compromisos por la misma fecha nueve.

También en la zona B, en Florencio Varela, Defensa y Justicia será local de Gimnasia de Mendoza a las 19.15. Por la noche, en La Bombonera, juega Boca desde las 21.30 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el grupo A, formación Xeneize repleta de alternativas pensando en la revancha contra San Pablo por Copa Sudamericana prevista para el martes en Brasil.