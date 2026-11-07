La vida sentimental de Hernán Crespo volvió a despertar interés luego de que se conociera que será padre nuevamente. El exdelantero de la Selección argentina atraviesa una etapa de plenitud junto a Antonella Silguero, su pareja desde 2021, con quien construyó una relación que se fortaleció a pesar de los cambios de país y de los comentarios por sus 18 años de diferencia.

El comienzo de la historia tuvo lugar el 30 de octubre de 2021. Según trascendió, ambos fueron presentados por amigos que tenían en común y la conexión entre ellos fue inmediata. En aquel momento, Crespo acababa de finalizar su experiencia como entrenador del San Pablo y atravesaba una nueva etapa personal después de su separación de Alessia Rossi, con quien había compartido 17 años de matrimonio y formado una familia.

Por su parte, Antonella Silguero llevaba adelante sus propios proyectos vinculados con el mundo de la moda y mantenía un perfil bastante reservado. Sin embargo, el vínculo con el exfutbolista comenzó a tomar cada vez más fuerza y, poco tiempo después de conocerse, decidieron apostar por la convivencia. La diferencia generacional no impidió que ambos avanzaran con sus planes y consolidaran el noviazgo.

Uno de los primeros grandes desafíos llegó cuando Hernán Crespo asumió como director técnico de Al Duhail SC, en Qatar. La oportunidad profesional implicó una mudanza a Medio Oriente y Antonella decidió acompañarlo, dejando atrás su rutina en Buenos Aires. La experiencia en Doha les permitió compartir el día a día y fortalecer una relación que hasta entonces habían mantenido lejos de los flashes.

Aunque durante los primeros meses eligieron la discreción, con el tiempo comenzaron a mostrarse juntos en las redes sociales. La diferencia de edad, de 18 años, generó comentarios y debates, pero ninguno de los dos convirtió las críticas en un obstáculo. Incluso, durante el Mundial de Qatar 2022, la pareja compartió la final entre Argentina y Francia, una de las primeras apariciones públicas que permitió conocer más sobre su romance.

El compromiso llegó en octubre de 2024, durante unas vacaciones en las paradisíacas islas Seychelles. Frente al océano Índico, Crespo sorprendió a su novia con una propuesta de matrimonio. La noticia permaneció en la intimidad durante aproximadamente un año, hasta que Antonella decidió compartir las imágenes de aquel momento en Instagram, donde celebró el aniversario de una de las jornadas más especiales de su historia juntos.

En julio de 2026, otro cambio importante apareció en sus vidas: el entrenador asumió al frente del Atlas de Guadalajara y ambos se instalaron en México. Allí comenzaron una nueva etapa que tendría una noticia todavía más emocionante. El 3 de noviembre, anunciaron que esperan una hija. “El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”, escribió Silguero junto a las fotografías de la pareja y una ecografía.

La emoción también fue compartida por el entrenador, que comentó la publicación con una declaración especial: “Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida”. Para Antonella Silguero será su primera experiencia como mamá, mientras que Hernán Crespo se convertirá en padre por cuarta vez. Nicole, Sofía y Martina, sus tres hijas de su relación anterior con Alessia Rossi, completan una familia que ahora se prepara para recibir a una nueva integrante.