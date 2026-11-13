El rugido de los motores volverá a sentirse fuerte en la montaña este fin de semana. Durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, el circuito de Cerro Bayo, en Villa La Angostura, será el punto de encuentro para los mejores pilotos del país en el marco de la Copa de Enduro, la competencia que le pondrá el broche final al calendario 2026 del Campeonato Argentino y del certamen de la Asociación Patagónica de Enduro (APE).

Con la temporada llegando a su cierre, la fecha en la localidad neuquina tendrá un atractivo extra: en los senderos y trepadas del cerro se definirán los títulos de las siete categorías en disputa. La exigencia técnica del trazado cordillerano promete dos jornadas intensas, donde la resistencia física y el manejo en terrenos complejos serán determinantes para consagrar a los nuevos campeones.

Respaldo institucional

El impacto deportivo y turístico que genera el arribo de las delegaciones tuvo su eco en el ámbito legislativo local. En la pasada sesión del miércoles 11, el Concejo Deliberante de Villa La Angostura aprobó la Declaración N.º 19/2026, mediante la cual el evento fue declarado de interés municipal.

La propuesta fue impulsada por la concejal Lilia Estrella Vidal (Juntos por la Libertad), tras un pedido formal de la Asociación Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), una entidad muy ligada al desarrollo y la seguridad de este tipo de pruebas en la región.

Un clásico de la montaña

La elección de Cerro Bayo como sede de la gran final confirma el lugar que se ganó Villa La Angostura dentro del mapa del motociclismo off-road argentino. Sus bosques, pendientes y cambios constantes de suelo ofrecen un escenario natural difícil de igualar para la disciplina, además de funcionar como un movimiento clave para la actividad turística en la previa del verano.

Con todo listo en los boxes y en el trazado, la ciudad se prepara para recibir tanto a los equipos que pelean punto a punto por el campeonato como al público local y regional que suele acompañar cada cita tuerca en la cordillera.