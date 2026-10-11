Aunque Lionel Messi desarrolla actualmente su carrera en Inter Miami, mantiene un fuerte vínculo con Rosario y sus alrededores. Uno de los lugares que eligió para disfrutar de sus visitas a la Argentina es una enorme mansión ubicada en Kentucky Club de Campo, donde suele compartir momentos de descanso con Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

La propiedad ocupa tres terrenos dentro de uno de los barrios privados más exclusivos de Funes, a pocos kilómetros de Rosario. Su diseño combina amplios ambientes interiores con sectores verdes y una distribución pensada para recibir familiares y amigos. Sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes se encuentra en los espacios destinados al entretenimiento.

Así es la mansión de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en Funes.

Entre las instalaciones más destacadas aparece un cine privado, preparado para que la familia pueda disfrutar de películas y series sin salir de su casa. También dispone de un gimnasio equipado con máquinas profesionales, donde Lionel Messi puede continuar con su preparación física durante sus estadías en Argentina, incluso cuando se encuentra lejos de las competencias.

Los hijos del futbolista cuentan con un amplio playroom que incluye consolas y videojuegos, mientras que un salón de eventos permite organizar cumpleaños y reuniones especiales. Otro de los espacios más particulares está dedicado a su trayectoria con la Selección Argentina, con camisetas utilizadas en diferentes partidos, exhibidas enmarcadas y acompañadas por información sobre cada encuentro.

Así es la mansión de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en Funes.

El parque es uno de los grandes protagonistas de la residencia. Además de una piscina de importantes dimensiones, la casa cuenta con terrazas, galerías y una cancha de fútbol privada. Allí, Messi puede compartir su pasión por la pelota con sus hijos, en un entorno rodeado de vegetación que también contribuye a mantener la privacidad familiar.

Así es la mansión de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en Funes.

La seguridad ocupa un lugar central en el diseño de la propiedad. La mansión dispone de un sistema de monitoreo y una cochera subterránea con capacidad aproximada para 15 vehículos. Esta distribución permite que las visitas ingresen sin quedar expuestas en el frente, mientras que la vegetación y las características de la construcción limitan las vistas desde el exterior.

Así es la mansión de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en Funes.

Para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, la residencia representa mucho más que una propiedad de lujo. Su ubicación cerca de Rosario les permite mantener el contacto con sus raíces y reunirse con familiares y amigos durante las visitas al país. Entre espacios deportivos, comodidades y sectores de descanso, la mansión se convirtió en uno de sus principales refugios familiares en Argentina.