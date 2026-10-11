Valentín Yankelevich contó que su abuelo Gustavo intervino cuando él y su hermano Franco sufrían violencia de su padre, Darío Giordano, después de la muerte de Romina Yan. Al recordar su infancia, explicó cómo lograron salir de ese hogar y qué lugar ocupa hoy su familia materna.

A sus 23 años, el joven compite en TC2000 acompañado por su abuelo. Reflexionó: “De ese nene que no quería vivir a donde estoy hoy, con tener ganas de vivir ya es una victoria, imaginate. Y hoy todo lo que logré, mis amigos, mi novia, yo soy muy feliz”.

Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, cuando él tenía siete años: “Yo tenía devoción por mi mamá. La amaba con todo mi ser... Era todo lindo, todo color de rosa. Pero cuando uno creía que eso era tocar fondo y la tristeza máxima que se podía experimentar, llegaron situaciones que hoy mirando para atrás fueron mucho peores”.

Al describir las agresiones que atribuyó a Darío Giordano, detalló: “Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso, ‘tomá, comé’”. También señaló: “El golpe físico tiene un dolor efímero. Te duele y ya está. Pero lo que te queda adentro es el maltrato psíquico y psicológico”.

Según Valentín Yankelevich, la violencia comenzó cuando tenía nueve o diez años. El colegio se volvió un refugio: “Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar. Ahora, las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa”.

Gustavo, padre de Romina Yan, les creyó y los acompañó a denunciar un viernes después de clases. “‘Por favor no nos manden de nuevo a mi casa. No podemos estar más ahí’. Se lo dije a dos chicas que nos tomaron la denuncia. Y gracias a Dios nos escucharon y ahí cambió mi vida”, recordó. Desde entonces no volvieron a vivir con Darío Giordano.

Tras un proceso judicial y una apelación del padre, Gustavo obtuvo la tenencia definitiva de los hermanos. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida... Nos dio lo único que necesitábamos que era amor”, sostuvo. Sobre Darío Giordano aclaró: “Yo no le digo papá porque él no cumplió ese rol”.

Al cumplir 18 años, Valentín Yankelevich cambió legalmente su apellido: “Del día uno quería cambiarme el apellido. Me hacía mal. Fue una gran decisión también en honor a mi abuelo, mi verdadero padre”. Así, el reconocimiento a quien lo acompañó quedó también en el nombre que eligió llevar.