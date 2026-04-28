El alemán Jurgen Klopp, ex entrenador campeón de la Champions League 2019 con Liverpool, inactivo tras su salida del club hace dos temporadas, expresó su disconformidad con el nuevo formato del Mundial 2026, al asegurar “que hayan aumentado la cantidad de equipos no me parece una una buena idea”.

Además, destacó que para él lo más valioso es la salud de los jugadores. “Sé lo importante que es hoy la recuperación para los jugadores y nosotros tenemos que darles tiempo para recuperarse. El juego es tan bueno como los jugadores lo sean. Y los jugadores son tan buenos como físicamente pueden llegar a serlo", manifestó en diálogo con el medio inglés BBC.

Al intenso calendario se le sumó el Mundial de Clubes, disputado el año pasado, y ahora una Copa del Mundo que tendrá un total de 104 partidos, con poco descanso entre el final de la temporada de las principales ligas del mundo y el inicio de este último certamen.

Si bien Klopp cuestionó la cantidad de combinados que disputarán la máxima competición, señaló que es bueno que países más chicos tengan oportunidad de participar del certamen: "Estuve en un crucero por el Caribe que llegó a la isla de Curazao. Cuando bajamos, hacía muy poco que su selección había logrado clasificarse al Mundial. Y era evidente la alegría que tenía todo el pueblo por ese acontecimiento. Es algo grandioso para ellos y es bueno que eso ocurra. Y esto no tiene nada que ver con mi cuestionamiento al Mundial".

Actualmente, el alemán de 58 años desempeña un rol dirigencial en Red Bull, empresa propietaria de cinco clubes alrededor del mundo (Red Bull Salzburgo de Austria, Red Bull Leipzig de Alemania, New York Red Bull de la MLS, Red Bull Bragantino -jugará este jueves contra River- y Red Bull Brasil de Brasil), y no tiene intención de volver a dirigir, según manifestó tras su salida de Liverpool hace unos años