Entre el martes 28 y jueves 30 en las radios del Grupo Prima Multimedios podrás vivir a pleno los partidos de los dos equipos más populares del país, River Plate y Boca Juniors que juegarán por la tercera fecha, tanto en las Copas Libertadores y Sudamericana, torneos continentales que organiza la CONMEBOL.

Ambos partidos se emitirán por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias y se sumarán FM Masters 105.5 de Cipolletti y FM Masters 99.5 de Cinco Saltos.

Este martes se producirá la presentación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. El Xeneixe viajará al norte de Brasil, para visitar a Cruzeiro, desde las 21.30 en el estadio Mineirão, en Belo Horizonte, Minas Gerais, con transmisión desde las 21.

En tanto, el jueves 30, en el último día del mes, River Plate que juega después de once años la Copa Sudamericana 2026. Por segunda vez en el certamen por la fase de grupos volverá hacerlo en condición de visitante. Desde las 21.30, los dirigidos por Eduardo Coudet visitarán a Bragantino en el estadio Nabi Abi Chedid en la ciudad. Bragança Paulista, en el estado brasileño de San Pablo con transmisión a partir de las 21.