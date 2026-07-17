Ronnie Arias expuso el maltrato que, según aseguró, recibió de Andy Kusnetzoff durante su paso por Perros de la Calle. Lejos de describir simples diferencias profesionales, sostuvo que su compañero lo descalificaba, limitaba sus intervenciones y había convertido a distintos integrantes del equipo en blancos de sus cuestionamientos.

La confesión surgió durante una entrevista en Ángel Responde, el ciclo de streaming conducido por Ángel de Brito en Bondi. Al revisar aquella etapa de su carrera, Ronnie no intentó disimular el malestar que todavía le provoca la experiencia y resumió lo vivido con una frase contundente: “Sí, en Perros de la calle la pasé para el ort...”.

Pese a la dureza de su relato, Ronnie Arias admitió que inicialmente había desarrollado un vínculo afectivo con Andy Kusnetzoff. Esa cercanía, sin embargo, se habría deteriorado por las frases que escuchaba cuando trabajaban juntos. “A Andy llegué a quererlo, pero él se encargaba de... Por ejemplo, ‘vos no hables que no sos periodista’”, recordó sobre uno de los comentarios con los que le impedían participar.

Ángel de Brito reaccionó sorprendido ante semejante descalificación e intentó precisar por qué lo habían convocado si después cuestionaban su presencia. “¿Cómo? ‘Igual para que te habían llamado si no eras nada, si no servías’“, planteó el periodista. La respuesta del invitado fue tan breve como cargada de bronca: ”Para que me hagan m...”.

El conflicto no habría terminado con una conversación ni con una despedida formal. Para explicar cómo se comunicó su ausencia tiempo después, Ronnie Arias incorporó a Griselda Siciliani en el relato: “Al año siguiente fue Griselda Siciliani y le preguntó dónde estaba yo. Él le dijo ‘Ah, no sabemos. Un día no vino más’. Y Griselda le dijo ‘No te dura nadie’”. De esa manera, dejó en claro que su alejamiento fue presentado como una decisión inesperada y sin explicaciones.

Otro tramo de la entrevista amplió el foco y ubicó su caso dentro de una dinámica que, de acuerdo con su versión, también alcanzaba a otros compañeros. “Lo que pasa es que Andy elige a quién darle. Primero era Evelyn (Botto) y, cuando se cansó de Evelyn, me tocó a mí”, afirmó. Así, señaló que antes de quedar expuesto él, Evelyn Botto habría ocupado ese lugar dentro del equipo.

El testimonio reveló una herida que todavía permanece abierta pese al tiempo transcurrido desde aquella experiencia radial. Ronnie Arias no solo cuestionó los comentarios que recibía fuera del aire, sino también una forma de trabajo que, según denunció, se repetía con diferentes integrantes. Sus declaraciones transformaron un antiguo vínculo profesional en una fuerte acusación pública contra Andy Kusnetzoff.