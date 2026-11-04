El Manchester City se llevó una victoria de peso de Alemania al derrotar por 3-2 al RB Leipzig de Martín Demichelis, en un partido que tuvo emociones, goles y un desarrollo cambiante hasta el tramo final. Enzo Fernández fue uno de los protagonistas de la noche con un tanto para el conjunto inglés, mientras que el equipo alemán, conducido por el entrenador argentino, mostró capacidad de reacción y logró mantenerse en partido hasta los últimos minutos.

El duelo correspondiente a la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League tuvo un ritmo intenso desde el comienzo. El City buscó imponer su juego y encontró espacios para lastimar, aunque el Leipzig respondió cada vez que tuvo oportunidad y convirtió el encuentro en un ida y vuelta que mantuvo abierto el resultado.

La primera reacción del conjunto de Demichelis llegó apenas tres minutos después de la primera conquista. Una buena combinación por los costados terminó con Christopher Nkunku asistiendo de primera a Antonio Nusa, que apareció desde atrás, controló y sacó un remate bajo y cruzado para vencer a Gianluigi Donnarumma y establecer la igualdad.

Sin embargo, el equipo de Enzo Maresca volvió a tomar la iniciativa y encontró en Enzo Fernández una respuesta para recuperar la ventaja. Iliman Ndiaye envió un centro preciso al segundo palo y el mediocampista argentino apareció sin marca para conectar de cabeza y superar a Maarten Vandevoordt. El ex River volvió a dejar su sello en una noche europea y puso el 2-1 para los Citizens.

El Leipzig no se resignó y volvió a emparejar el marcador en el complemento. Después de una buena circulación de pelota, Brajan Gruda habilitó la subida de Ridle Baku por el sector derecho. El lateral aprovechó que Donnarumma esperaba un posible centro y sacó un remate al primer palo para establecer el 2-2.

Con el partido nuevamente igualado, el Manchester City encontró una ventaja a partir de una acción desafortunada para el equipo alemán. Una pelota a espaldas de la defensa le permitió a Nico O'Reilly llegar hasta el fondo y enviar un centro hacia el punto penal. En el intento por despejar, Castello Lukeba terminó desviando la pelota contra su propio arco y puso el 3-2 para los visitantes.

Pero todavía quedaba una aparición decisiva. A los 78 minutos, Elliot Anderson encontró a Erling Haaland dentro del área y el delantero noruego resolvió con una definición de zurda, desde muy cerca y junto al palo izquierdo, para marcar el 3-2 definitivo. El City volvió a golpear en un momento clave y consiguió sostener la ventaja hasta el cierre.

Del lado argentino, Enzo Fernández tuvo una participación determinante con su aporte goleador, mientras que Martín Demichelis estuvo al frente de un Leipzig que no dejó de buscar respuestas y consiguió dos veces volver a meterse en el encuentro. La victoria quedó en manos del equipo inglés, pero el duelo tuvo un marcado protagonismo argentino en ambos bancos y dentro del campo de juego.